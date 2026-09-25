Vadeli çekle 25 galericiden otomobil aldı, 110 milyon liralık borçla kayıplara karıştı - Son Dakika
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Vadeli çekle 25 galericiden otomobil aldı, 110 milyon liralık borçla kayıplara karıştı

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Adana'nın Seyhan ilçesindeki oto galericiler sitesinde bir esnaf, 1 ay içinde 25 meslektaşından 40-60 gün vadeli çeklerle araç alıp bunları ucuza satarak paraya çevirdi. Çekler bankada karşılıksız çıkınca esnaf yaklaşık 110 milyon lira zarara uğradığını öğrendi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, kaybolan 2 şüpheliyi arıyor.

Adana'da bir kişi galericiler sitesinde güven sağladığı yaklaşık 25 esnaftan vadeli çeklerle otomobil satın alıp ortadan kayboldu. Toplamda 110 milyon liralık mağduriyet yaşayan esnaflar şahıstan şikayetçi oldu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesindeki esnaf B.S., bir süre önce sitedeki başka bir esnaf M.C. ile samimiyet kurdu. Bu samimiyetin ardından B.S., sitedeki esnafların güvenini kazanıp vadeli çeklerle otomobil satın almaya başladı. Yaklaşık 1 ay boyunca sitedeki 25 esnaftan 40 veya 60 gün vadeli çeklerle otomobiller satın alan B.S., aldığı otomobilleri ise piyasa fiyatından daha uygun fiyatlara satıp nakite çevirdi.

VADE GÜNÜ GELMEDEN ORTADAN KAYBOLDU

Sadece Adana Oto Galericiler Sitesi'ndeki esnaflardan yaklaşık 110 milyon liralık vurgun yapan B.S., çeklerin vade günü yaklaşırken birden iş yerini kapatıp ortadan kayboldu. Çekleriyle bankaya giden esnaflar ise çeklerin karşılıksız olduğunu öğrenince M.C.'ye gidip mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. M.C., kendisinin de mağdur olduğunu belirtti ve o da ortadan kayboldu.

2 şüpheliye de ulaşamayan esnaflar, karakola gidip şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Polis, şimdi her yerde 2 şüpheliyi arıyor.

"ÇEK SAĞLAM, KALE GİBİ" DİYEREK KANDIRDILAR

4 milyon lira dolandırılan Mehmet Özenli, "Söylenen rakam 100 milyonun üzerinde. Ben sadece 4 milyon dolandırıldım. 2 arkadaşta şu anda firar. 'Çek sağlam, kale gibi' dediler. Böyle bizi kandırdılar. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor" dedi.

Kendisi, kardeşi ve ağabeyiyle birlikte 20 milyon liralık mağduriyet yaşayan Metin Karan, "Bizim büyük bir mağduriyetimiz var. Bize vaatler verdiler, 'dürüst, güvenilir biri, sözünün adamıdır' dediler. Bizi bu şekilde kandırdılar. Araçlarımızı verdik. Araçlarımızı verdikten sonra kayboldu. Mağdur olduk. Çeklerimiz için şu an bankaya gidiyoruz, sorguluyoruz ancak karşılığı yok. Ailesinin yanına gittik birkaç defa, durumu izah ettik güzel bir şekilde ama onlarda haberlerinin olmadığını söylüyorlar. Çocuklar 2 aydır kayıp. Ticaret dönsün diye çek karşılığında verdik. Güzel vaatler verdiler, hepsi boş çıktı. Yani bizi çok büyük mağdur ettiler, müşkül duruma bıraktılar bizi" diye konuştu.

"ALACAKLILAR BİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

M.C.'nin kayınbabası esnaf Arif Can ise 4 milyon lira dolandırıldığını anlatarak şunları söyledi:

"Bizim bu işte zaten haberimiz yoktu, yani bütün ticaretlerinde herhangi bir bilgim yoktu. Bizden 4 tane araba alındı, yaklaşık 4 milyona yakın benim çocuğuma kefil ettirdi. Biz de bu kefaleti kabul ettikten sonra ikinci gün zaten ortadan yok oldu. Benim kızıma hediye ettiğim bir ev vardı evliliğinde o evi de kaybettik. Alacakların çokluğundan dolayı bazı insanlar gelip bizi rahatsız ediyor. Hedef gösteriyorlar. Tek istediğim bu B.S.'nin bir an önce bulunması."

Öte yandan Arif Can, B.S.'nin Antalya ve Mardin gibi illerde de aynı yöntemle esnafları dolandırıp kaçtığını, polisin her yerde şu anda B.S.'yi aradığını söyledi.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaSeyhanPolisAdanaSuçSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    e 1 milyonluk arabayı 1.5 milyona sattım diye sevindiniz sizde 4 0 Yanıtla
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