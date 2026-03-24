50 bin paket sigarayla yakalandı! Emniyet'teki ifadesi pes dedirtti

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.E.n'in kente kaçak sigara sokacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler V.E.'nin kullandığı kamyoneti tespit edildi. Ardından harekete geçen polis, V.E.'nin aracıyla seyir halindeyken yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON TL

Aracın arkasındaki kutuların içerisinde 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaraların gümrüklenmiş değerinin ise 5 milyon TL olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

V.E. emniyetteki sorgusunda, "Ucuza bulunca toplu satın aldım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.