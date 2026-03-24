50 bin paket sigarayla yakalandı! Emniyet'teki ifadesi pes dedirtti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

50 bin paket sigarayla yakalandı! Emniyet'teki ifadesi pes dedirtti

24.03.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polis bir kamyonetten 5 milyon TL değerinde 50 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaraları yakalatan sürücünün ifadesi ise adeta pes dedirtti. Sürücünün, "Ucuza bulunca toplu satın aldım" dediği öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.E.n'in kente kaçak sigara sokacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler V.E.'nin kullandığı kamyoneti tespit edildi. Ardından harekete geçen polis, V.E.'nin aracıyla seyir halindeyken yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON TL

Aracın arkasındaki kutuların içerisinde 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaraların gümrüklenmiş değerinin ise 5 milyon TL olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

V.E. emniyetteki sorgusunda, "Ucuza bulunca toplu satın aldım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 50 bin paket sigarayla yakalandı! Emniyet'teki ifadesi pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 10:51:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.