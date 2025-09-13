Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Şiddet - Son Dakika
Son Dakika
3.Sayfa

Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Şiddet

Adana\'da Akaryakıt İstasyonunda Şiddet
13.09.2025 10:12
Tartışma sonrası Umut Ayyıldız, yumrukla beyin kanaması geçirdi; saldırganlar tutuklandı.

Adana'da bir kişi, akaryakıt istasyonunda tartıştığı 24 yaşındaki Umut Ayyıldız'a yumruk atarak beyin kanaması geçirmesine sebep oldu. O anları kameraya yansıdığı olayda saldırgan ve yanındaki arkadaşı tutuklanırken Ayyıldız'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, geçtiğimiz gün Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar D. (24) ve Enes G. (22) isimli şahıslar, akaryakıt istasyonunda Umut Ayyıldız (24) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri Ayyıldız'ın kafasına yumruk attı. Ayyıldız yere düşüp bayılırken Serdar D. ve Enes G., motosiklet ile kaçtı.

GÖREVLİ OLAN BİTENİ FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Tüm bu anlarda ise akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin yaşananları film gibi izlemesi dikkat çekti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayyıldız'ın beyin kanaması geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırırken motosikletli saldırganlar polis ekiplerince Sarıçam Mahallesi'nde yakalandı.

SALDIRGANLAR CEZAEVİNDE

Saldırganlar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayyıldız'ın kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımındaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Şiddet - Son Dakika

