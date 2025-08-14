Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma - Son Dakika
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma

14.08.2025 16:10  Güncelleme: 16:36
Adana'nın Seyhan ilçesinde, husumetli komşular arasında balkondan balkona pompalı tüfek ve tabancayla çatışma çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, polis 4 şüpheliyi silahlarıyla birlikte gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Adana'da komşular arasında balkondan balkona yaşanan silahlı kavga olayı anbean kameraya yansıdı. Olay yerine gelen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E.'nin (21) bulunduğu eve, husumetli olduğu komşuları tarafından ateş açıldı.

O ANLAR KAMERADA

Bu sırada evde bulunan 4 kişi de kendilerine ateş açan komşularına karşılık verdi. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı olay ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis, görüntülerde görünen şüpheliler M.P., F.K., O.B ve C.E.'yi olayda kullandıkları pompalı tüfekler ve tabancalarla gözaltına aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

O anlardan kareler;

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.