Adana'da cinayet gibi kazada sürücüye tahliye - Son Dakika
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Adana'da cinayet gibi kazada sürücüye tahliye

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Adana'da meydana gelen bir trafik kazasında, yaya geçidinde bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan 73 yaşındaki sanık sürücü, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

29.11.2024 13:22  Güncelleme: 13:45
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi2nde 27 Eylül'de cinayet gibi kaza meydana geldi. Cennet Yalçın (68) tedavi için geldiği Yüreğir Devlet Hastanesi'nden çıkıp İlim Bulvarı tarafından karşıya geçmek istedi. Refüje yaklaşan Yalçın, Mehmet Taşkın (73) idaresindeki 01 DAF 53 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"KASITLI HAREKET ETTİ"

Kazaya ilişkin tutuklanan sürücü Mehmet Taşkın hakkında, Adana 18. Asliye ceza Mahkemesince "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasında sanık ve müşteki avukatı hazır bulundu.

Müşteki avukatı Atilla Karataş, sanığın maktulü gördüğünü ve buna rağmen önlem almadığını belirterek, "Sanık muhtemel kastla hareket etmiştir. Bilinçli taksirle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep ediyoruz" dedi.

"KAZADAN SONRA HASTALIKLARIM ARTTI"

Sanık Mehmet Taşkın ise savunmasında, kazadan sonra hastalıklarının arttığını ifade ederek, "Ben kaza öncesinde de yaşım gereği hasta bir insandım ancak kaza sonrası bel ağrısı, diz ağrısı ve bacaklarımın tutmaması gibi şikayetlerim arttı. 2 ay içerisinde 8 defa hastaneye gittim. Ayaklarım, belim tutmuyor. Buraya gelirken, 3 kişi beni zorla otobüse bindiriyor. Burada da gördüğünüz gibi ayakta zor duruyorum. Eşim yatalaktır ve ona benden başka bakan kimse yok. Eşimin daha fazla mağdur olmaması için tahliyemi talep ederim." diye konuştu.

Adana'da cinayet gibi kazada sürücüye tahliye

"TUTUKLULUK SÜRESİNİ HEP HASTANEDE GEÇİRDİ"

Sanık avukatı müvekkilinin, çocuklarının bakma sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle araba kullanmak zorunda kaldığını ifade etti. Olayın yaşandığı yerin sonradan yaya geçidi olduğunu belirten avukat, "Belediye ise henüz yaya geçidi refüjünü kesmediği ve yaya geçidi şartları oluşmadığı için böyle talihsiz bir olay yaşanmıştır. Kendisi 73 yaşında ve hasta birisi. Geçen duruşma sonrası müvekkilim 3 defa hastaneye kaldırıldı. Hatta bu duruşmadan bir gün önce de yine hastanedeydi. Tutukluluk süresini hep hastanede geçirdi. Cezaevi yönetimi kendisini cezaevi şartlarında kalabilir mi, kalamaz mı diye sağlık kuruluna sevk etti. Biz İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporda da bunlara yer verileceğini öngörüyoruz. Müvekkilimin 'Bilinçsiz taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını ve yaşı dolayısıyla yaşadığı sağlık sorunlarının da göz önünde bulundurularak, tahliyesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndan henüz raporun gelmediğini belirten mahkeme başkanı, sanık Mehmet Taşkın'ın vasfı, delil durumları, yaşı dolayısıyla yaşadığı hastalıklar, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığını göz önünde bulundurarak, tahliyesine karar verdi.

Adana\'da cinayet gibi kazada sürücüye tahliye
Kaynak: İHA

3-sayfa, Cinayet, trafik, Güncel, Hukuk, Yaşam, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da cinayet gibi kazada sürücüye tahliye - Son Dakika

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