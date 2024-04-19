Adana'da 2 kişiyi bıçaklayan kadın saldırgan polis tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sek edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bana baş kaldıranın, başını keserim. Peşlerini bırakmayacağım" dedi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Abidinpaşa Caddesi'ndeki Furkan Nesli Derneği'nde 17 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre derneğe giden 24 yaşındaki Betül A., Sevda S. ve Hatice K.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, saldırganı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis merkezine götürülen Betül A. ifadesinde, "Sosyal medyadan dernek üyeleri ile görüştüm. Beni derneğe çağırdılar. Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce 'bu kadın deli, açmayın' dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.
Betül A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, "Ben Semra Kuytul'un peşini bırakmayacağım. Bana baş kaldıran adamın başını keserim. Peşlerini bırakmayacağım." dedi. Adliyeye sevk edilen Betül A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim - Son Dakika
FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.E., Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan abidenin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Aile, tadilat masraflarını üstlendi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü kamyonun kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı ve bir sokak köpeği telef oldu. Kazada hurdaya dönen kamyonun sürücüsü ve yolcusu kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?