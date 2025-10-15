Adana'da Kuzen Kavgası: Bıçaklama Sonucu Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Adana'da Kuzen Kavgası: Bıçaklama Sonucu Ölüm

Adana\'da Kuzen Kavgası: Bıçaklama Sonucu Ölüm
15.10.2025 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kuzenler arasındaki kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. İki şüpheli tutuklandı.

Adana'da kuzenlerin kavgasında taraflardan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kuzen ifadesinde, "Kuzenim aylak aylak geziyordu. 'Neden işe gitmiyorsun' diye uyardım. Sonra kavga çıktı, ben de sopayla dövdüm. Ancak bıçakla onu yaralamadım" dedi.
Olay, 13 Ekim günü saat 20.40 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Balkan (38) ve kuzeni R.B. (35) telefonda konuştukları sırada birbirlerine küfretti. Daha sonra Balkan, sokakta yürüdüğü sırada kuzeni R.B. (35) ile karşılaştı. İki kuzen arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.B. ve yanındaki arkadaşı U.U. (28), Balkan'ı sopa ile dövmeye başladı. Kavga sırasında Balkan, sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. R.B. ile U.U. kaçarak izini kaybettirdi. Balkan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüphelilerin peşine düştü. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen cinayet ekipleri, şüphelilerin saklandığı Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon yapan polis, 2 şüpheliyi de yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelilerden R.U. "Kuzenim aylak aylak geziyordu. 'Neden işe gitmiyorsun' diye uyardım. Sonra kavga çıktı, ben de sopayla dövdüm. Ancak bıçakla onu yaralamadım" dedi.
Diğer şüpheli U.U. ise, "Ben de bıçak kullanmadım, olayla bir ilgim yok" diyerek kendini savundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Kavga, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kuzen Kavgası: Bıçaklama Sonucu Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet gibi olay Eşi görüntüleri izlemeye dayanamadı Cinayet gibi olay! Eşi görüntüleri izlemeye dayanamadı
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Bir babanın, damadı için hazırladığı “kızımı alma sözleşmesi“ viral oldu Bir babanın, damadı için hazırladığı "kızımı alma sözleşmesi" viral oldu
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’dan dublörsüz performans Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'dan dublörsüz performans
Ünlülere operasyon yapıldığı gün yurt dışında olan şarkıcı Ziynet Sali ifade verdi: ’’Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım’’ Ünlülere operasyon yapıldığı gün yurt dışında olan şarkıcı Ziynet Sali ifade verdi: ''Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım''
Zirvede detay bitmiyor Meloni’nin mimikleri yine gündem Zirvede detay bitmiyor! Meloni'nin mimikleri yine gündem

09:40
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası’na nasıl gider İşte merak edilen sorunun yanıtı
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte merak edilen sorunun yanıtı
09:36
Eurovision’da krizi Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz
Eurovision'da krizi! Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz
09:31
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya’ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek
09:10
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü “Melek Yüzlü Katil“in itirafları kan dondurdu
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! "Melek Yüzlü Katil"in itirafları kan dondurdu
08:20
Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak
Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak
07:58
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı’nı açıyor Gazze’ye 600 yardım kamyonu girecek
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2025 10:20:51. #.0.6#
SON DAKİKA: Adana'da Kuzen Kavgası: Bıçaklama Sonucu Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.