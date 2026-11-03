Adana\'da market saldırısında ölen fırıncı Doğan Gedik\'in eşi yakalama çağrısı yaptı

Adana'da bir markete düzenlenen silahlı saldırı sırasında markete ekmek vermek için gelen ve vurularak hayatını kaybeden 3 çocuk babası fırıncı Doğan Gedik eşi Nurcan Gedik, saldırganların bir an önce yakalanmasını isteyerek, "Adalet yerini bulsun. Yetkililere yalvarıyorum" dedi.

Olay, 30 Ekim günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, market sahibinin husumetli olduğu kişiler markete silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada markete ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik (52), karnından vuruldu. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Gedik hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gedik, hayatını kaybetti. Cenazesi otopsinin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Ekmek dağıtırken marketi taramışlar"

Olayda hayatını kaybeden Doğan Gedik'in eşi Nurcan Gedik, eşinin saldırı sırasında yalnızca işini yaptığını belirterek, "Benim eşim ekmek dağıttı sırada marketi taramışlar. Benim eşime o sırada ekmek veriyordu. Haber geldi, bizde gittik. Baktık sade eşim orada, anlatamıyorum ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bizim canımızı yaktınız, ne var yani? O silah olmasaydı" diye konuştu.

"3 çocuğumla birlikte kaldım"

Eşinin evine ekmek götürmek için çalıştığını söyleyen Nurcan Gedik, "Benim eşim evine ekmek getirmek için gitti. Namusuyla çalışıyordu. Bize sahip çıkın. Masumdu, garipti. Allah rızası içi yalvarıyorum, bizi rahatlatın. Yakalansınlar bir an önce, 3 çocuğumla birlikte kaldım. Bir an önce adetle yerini bulsun, bizim de içimiz soğusun" sözleriyle adalet çağrısında bulundu.

"Çok iyi biriydi"

Eşinin kimseye kötülüğü dokunmayan bir insan olduğunu ifade eden Gedik, "Eşim çok iyi biriydi, kurban olsunlar ona. Hiç kimseye kötülük yapmamış, namazında abdestinde bir insandı. Eve geliş saati bile değişmezdi" dedi.