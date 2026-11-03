Adana'da market saldırısında ölen fırıncı Doğan Gedik'in eşi yakalama çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da market saldırısında ölen fırıncı Doğan Gedik'in eşi yakalama çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da market saldırısında ölen fırıncı Doğan Gedik\'in eşi yakalama çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da market saldırısında ölen fırıncı Doğan Gedik\'in eşi yakalama çağrısı yaptı
Haber Videosu

Adana'nın Seyhan ilçesinde 30 Ekim'de markete düzenlenen silahlı saldırıda ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik (52) karnından vurularak hayatını kaybetti. Eşi Nurcan Gedik, 3 çocuğuyla kaldığını belirterek saldırganların yakalanmasını ve adaletin yerini bulmasını istedi.

Adana'da bir markete düzenlenen silahlı saldırı sırasında markete ekmek vermek için gelen ve vurularak hayatını kaybeden 3 çocuk babası fırıncı Doğan Gedik eşi Nurcan Gedik, saldırganların bir an önce yakalanmasını isteyerek, "Adalet yerini bulsun. Yetkililere yalvarıyorum" dedi.

Olay, 30 Ekim günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, market sahibinin husumetli olduğu kişiler markete silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada markete ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik (52), karnından vuruldu. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Gedik hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gedik, hayatını kaybetti. Cenazesi otopsinin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Ekmek dağıtırken marketi taramışlar"

Olayda hayatını kaybeden Doğan Gedik'in eşi Nurcan Gedik, eşinin saldırı sırasında yalnızca işini yaptığını belirterek, "Benim eşim ekmek dağıttı sırada marketi taramışlar. Benim eşime o sırada ekmek veriyordu. Haber geldi, bizde gittik. Baktık sade eşim orada, anlatamıyorum ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bizim canımızı yaktınız, ne var yani? O silah olmasaydı" diye konuştu.

"3 çocuğumla birlikte kaldım"

Eşinin evine ekmek götürmek için çalıştığını söyleyen Nurcan Gedik, "Benim eşim evine ekmek getirmek için gitti. Namusuyla çalışıyordu. Bize sahip çıkın. Masumdu, garipti. Allah rızası içi yalvarıyorum, bizi rahatlatın. Yakalansınlar bir an önce, 3 çocuğumla birlikte kaldım. Bir an önce adetle yerini bulsun, bizim de içimiz soğusun" sözleriyle adalet çağrısında bulundu.

"Çok iyi biriydi"

Eşinin kimseye kötülüğü dokunmayan bir insan olduğunu ifade eden Gedik, "Eşim çok iyi biriydi, kurban olsunlar ona. Hiç kimseye kötülük yapmamış, namazında abdestinde bir insandı. Eve geliş saati bile değişmezdi" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaFırıncıGüncelSeyhanEkmekAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münir Özkul’un oğlu yıllardır Kanada’da İşte mesleği Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da! İşte mesleği
Trump ve Putin geliyor Çin’de bıçakları bile zincirlediler Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler
Ve mutlu son Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
Tarihin en büyük kripto soygunu Kim Jong Un’un kardeşi ateş püskürdü Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı Tribünler şaşkına döndü Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
Kiev’de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
10:40
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
10:25
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
10:15
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
09:55
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
09:53
ABD sandık başına gidiyor Trump’ın korkulu rüyası gerçek olabilir
ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir
09:16
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 10:46:45. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da market saldırısında ölen fırıncı Doğan Gedik'in eşi yakalama çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android