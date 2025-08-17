Adana'da Nitelikli Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Adana'da Nitelikli Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

17.08.2025 10:04
Sosyal medya dolandırıcılığı yapan 8 şüpheli tutuklandı, lideri 25 dosyadan aranıyordu.

Adana'da sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle reklam yapıp vatandaşları ağına düşürüp nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı. Çetenin lideri olan 24 yaşındaki şahsın ise yaşından fazla dosyadan aranması olması dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta yaşayan işsiz 28 yaşındaki E.A., sosyal medya üzerinden 'Haftalık 90 bin TL kazanmak ister misin?' yazılı reklama kanıp iletişim kurduğu kişiler tarafından kazanç vaadiyle Adana'ya davet edildi.

Taksiyle Kahramanmaraş'tan getirdiler

Aracının olmamasını söylemesi üzerine şahıslar taksiyle E.A.'yı Kahramanmaraş'taki evinden alıp önce Adana'da bir ofise ardından da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir eve götürdü.

Telefon hattı çıkardı, banka hesabı açtırdı

Burada yapılan görüşmeler sonrası ikna edilen E.A., evde yaşamaya başladı ve şüpheliler E.A.'dan yeni telefon hattı çıkarmasını, banka hesabı açıp hesabın kontrolünü kendilerine vermesini istedi. İlk başta şahısların isteklerini kabul eden E.A., bir süre sonra eve gelip giden kişilerden şüphelenip evden ayrılmak istedi. Şüpheliler tarafından engellenen genç, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde şüphelilerin uyumasını fırsat bilip evden kaçarak Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu.

Polis merkezindeki ekiplerin durumu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken operasyonda evde bulunan Y.G. (41), F.B. (32), A.E. (28), H.A. (29), S.İ. (23), S.O. (25), M.A. (29) gözaltına alındı.

Çetenin lideri olduğu belirlenen ve 25 farklı dosyadan aranması olan D.K. (24) ise farklı bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin hiçbirinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

09:03
