Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet - Son Dakika
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Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet

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Adana'da bir ilkokulda görevli özel eğitim öğretmeninin, otizmli çocuklara şiddet uyguladığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüler sonrası görevden uzaklaştırılan öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı.

09.05.2025 21:07
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yer alan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T., otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı.

Adana'da öğretmen, otizmli çocukları dövdü

ÖĞRETMENİN OTİZMLİ ÇOCUKLARA ŞİDDETİ KAMERADA

Okulda bu durumu fark edenler, bazı şiddet olaylarını da görüntüledi. Hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı

Adana'da öğretmen, otizmli çocukları dövdü

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri söz konusu öğretmeni evinde gözaltına aldı. Şüpheli öğretmen ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Adana'da öğretmen, otizmli çocukları dövdü

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan Adana Valiliği, öğretmenin görüntülerden sonra görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Adana'da öğretmen, otizmli çocukları dövdü
Adana\'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ali ihsan Akyol:
    Ellerin Kırılsın 36 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Köpek 10 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    gardiyanlara selam olsun 8 3 Yanıtla
  • engin7976744:
    Bir otizmli çocuğa, bir öğretmen ancak yeter. En çok 3 saat... Bir öğretmene birkaç otizmli çocuk verirseniz hem de gün boyu, olacağı bu... Otizmli çocuklar çok zor. Allah ailelerine sabır versin. Öğretmene de üzüldüm geçmiş olsun 7 2 Yanıtla
  • engin7976744:
    Bu okulun müdürü ve görevlendirmeyi yapan kim varsa suçlu ve sorumlu. Öğretmene, gereğinden fazla yük verenler suçlu. Belki de ücretli öğretmen ve özel eğitim branşı değil... Otizmli çocuk özel çocuklar herkese teslim edilmez. 3 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    insanlıktan nasibini almamış 0 0 Yanıtla
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