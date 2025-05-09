Adana\'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet

engin7976744:

Bir otizmli çocuğa, bir öğretmen ancak yeter. En çok 3 saat... Bir öğretmene birkaç otizmli çocuk verirseniz hem de gün boyu, olacağı bu... Otizmli çocuklar çok zor. Allah ailelerine sabır versin. Öğretmene de üzüldüm geçmiş olsun