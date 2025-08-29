Adana'da Şofben Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Adana'da Şofben Tartışması Kanlı Bitti

Adana\'da Şofben Tartışması Kanlı Bitti
29.08.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan'da kiracısına 500 TL için saldıran öğretmen, yaşlı adamın ölümüne neden oldu. Şüpheli kaçtı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Savruk Yaylası'nda ev sahibi Yener R., 4 yıldır kiracısı olan 70 yaşındaki Hüseyin Başak'tan şofben arızası için 500 TL talep etti.

'500 TL' İÇİN SOPA VE DEMİR LEVYE İLE DARBETTİ

Başak ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü. Ev sahibi Yener R. ve eşi, 3 çocuk babası Başak'ı sopa ve demir levye ile darbetti.

Öğretmen ev sahibi, 70 yaşındaki kiracısını 500 lira için öldürmüş

EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanılığı ekipleri, acılı aileyi güçlükle sakinleştirdi.

Öğretmen ev sahibi, 70 yaşındaki kiracısını 500 lira için öldürmüş

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak'ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öğretmen ev sahibi, 70 yaşındaki kiracısını 500 lira için öldürmüş

MÜDÜR YARDIMCILIĞI DAHİ YAPMIŞ

Olayın ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte araçla kaçan şüphelinin ilçedeki meslek lisesinde daha önce müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, şimdi ise öğretmenliğe geçtiği öğrenildi. Şüpheli öğretmen ve eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, kiracı, Kozan, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Şofben Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi
Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü
Sağlık Bakanlığı’ndan usulsüz randevu iddialarına net yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan usulsüz randevu iddialarına net yanıt
Tekirdağ’da feci kaza 1 ölü, 2 yaralı Tekirdağ'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Kayınpeder, damadından çaldığı araçla tarlaya uçtu Kayınpeder, damadından çaldığı araçla tarlaya uçtu
Alkollü yakalandı, ehliyetine el konulunca inanılmaz sözler sarf etti Alkollü yakalandı, ehliyetine el konulunca inanılmaz sözler sarf etti
Maduro’dan Trump’a tarihi rest: Venezuela’ya girmelerinin hiçbir yolu yok Maduro'dan Trump'a tarihi rest: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok

22:21
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler
21:22
Fenerbahçe’de kritik toplantı bitti Teknik direktör için 4 aday var
Fenerbahçe'de kritik toplantı bitti! Teknik direktör için 4 aday var
20:14
Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı İşte o kare
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare
19:25
Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı İşte oy kullanabilecek taraftar sayısı
Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı! İşte oy kullanabilecek taraftar sayısı
18:58
Fenerbahçe’ye geliyor mu İsmail Kartal’dan flaş açıklama
Fenerbahçe'ye geliyor mu? İsmail Kartal'dan flaş açıklama
18:55
Gazze tezkeresi Meclis’te oy birliği ile kabul edildi
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
18:25
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi Kurtulmuş’u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere
18:04
Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu
Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu
17:49
Bahçeli ile CHP’li vekil arasında TBMM’de dikkat çeken diyalog
Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog
17:17
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 22:54:49. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Şofben Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.