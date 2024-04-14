Köpeklerin kovaladığı genç kız aracın altında kaldı

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Fenerbahçe\'den bir rekor daha

Adana'da sokak köpeklerinin kovaladığı genç kız otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

KAMYONETİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesinde bugün sabah saatlerinde yolda yürüyen Sümeyye Tek, isimli genç kıza iddiaya göre bir anda sokak köpekleri saldırdı. Korkan genç kız ise yola doğru koştu. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan, kaçarken de ayakkabısı çıkan genç kıza Adlan Baş yönetimindeki otomobil çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kız, çarpmanın etkisiyle havaya sıçrayıp asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı kızın yardımına etraftaki vatandaşlar koştu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Genç kız hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı. Adana'da bayramın 3. günü de 4 yaşındaki bir kız çocuğu köpek ısırması sonucu yaralanmıştı.