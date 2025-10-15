Adana'da Ters Yönden Giriş Olayı - Son Dakika
Adana'da Ters Yönden Giriş Olayı

15.10.2025 11:41
Adana\'da Ters Yönden Giriş Olayı
Otomobil sürücüsü, ters yönden girdiği caddede motosikletliye tehditler savurdu.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde iddiaya göre; otomobiliyle caddede ters yönde ilerleyen otomobil ile motosiklet karşı karşıya geldi.

"CANINDAN OLMA, BEKLE"

Bu sırada motosiklet sürücüsünün, "Ters yön, beni canımdan mı edeceksin" demesi üzerine otomobil sürücüsünün, "Trafik polisi misin? Canından olma, bekle. İstediğim yerden girerim" sözleri pes dedirtti.

Magandanın pişkin sözleri saniye saniye motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

