Adana\'da Ters Yönden Giriş Olayı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde iddiaya göre; otomobiliyle caddede ters yönde ilerleyen otomobil ile motosiklet karşı karşıya geldi.
Bu sırada motosiklet sürücüsünün, "Ters yön, beni canımdan mı edeceksin" demesi üzerine otomobil sürücüsünün, "Trafik polisi misin? Canından olma, bekle. İstediğim yerden girerim" sözleri pes dedirtti.
Magandanın pişkin sözleri saniye saniye motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
