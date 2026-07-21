Adana\'da Tırda 24 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kente tır ile uyuşturucu taşınacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan tır, şehir girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Narkotik dedektör köpeğinin tırın sürücü kabinine tepki vermesi üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, siyah poşetler içerisine gizlenmiş 24 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili olarak araç sürücüsü A.C.K. ve yanında bulunan Ş.Ç. gözaltına alındı.

"İÇMEK İÇİN ALMIŞTIM"

Emniyetteki sorgusunda Ş.Ç.'nin, "Uyuşturucu maddeden haberim yok" derken, sürücü A.C.K.'nin ise ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili "İçmek için almıştım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.