Uyuşturucu Bağımlısı Oğlunu Öldüren Baba Mesaj Gönderdi - Son Dakika
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Uyuşturucu Bağımlısı Oğlunu Öldüren Baba Mesaj Gönderdi

Uyuşturucu Bağımlısı Oğlunu Öldüren Baba Mesaj Gönderdi

Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürerek cezaevine giren baba avukatıyla mesaj gönderdi. Oğlunu öldüren baba, kağıda yazdığı mesajında, 'Hiçbir baba evladını öldürmek istemez. Ben yandım, başkası yanmasın' dedi.

16.03.2024 14:24  Güncelleme: 14:24
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Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürerek cezaevine giren baba avukatıyla mesaj gönderdi. Oğlunu öldüren baba, kağıda yazdığı mesajında, "Hiçbir baba evladını öldürmek istemez. Ben yandım, başkası yanmasın" dedi.

Adana'da, 38 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı oğlu Hazım Evren'i, "uyuşturucu parası" tartışması sırasında av tüfeğiyle vurarak öldüren 66 yaşındaki baba Tamer Evren, cezaevinden avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi. Evren, kağıda yazmış olduğu mesajında 8 yıldır hayatlarının zindan olduğunu söyleyerek, "Hiçbir baba evladını öldürmek istemez. Ben yandım, başkası yanmasın" dedi.

Kağıda yazılan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Oğlumun uyuşturucu parasını yetiştiremiyordum. O da sürekli saldırıyor, ağır küfürler ediyordu. 8 yıldır hayatımız zindan oldu. Gençlerimizi uyuşturucu illetine alıştıranlara karşı mücadele edilmesini, geleceğimizin karartılmamasını istiyorum. Hiçbir baba evladını öldürmek istemez. Ben yandım, başkası yanmasın". - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Bağımlısı Oğlunu Öldüren Baba Mesaj Gönderdi - Son Dakika

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