İş merkezinde yangın çıktı, işçiler camdan atlayarak kurtulmaya çalıştı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi üzerinde yer alan ve yastık imalatı yapılan 5 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı.

ATLAYARAK KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

Kısa sürede binayı saran yangın, çalışanların paniklemesine sebep oldu. Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan işçilere çevredeki vatandaşlar atlamaları için merdiven, yatak getirmeye çalıştı. Ancak daha fazla dayanamayan 2 kişi, pencereden aşağıya kendilerini bıraktı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İLK YARDIMI EMEKLİ SAĞLIK GÖREVLİSİ YAPTI

Çevre sakinlerinden emekli sağlık görevlisi 49 yaşındaki Ersel Özkaya atlayan 2 işçiye ilk yardımı gerçekleştirdi. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken iş merkezinde maddi hasar oluştu.