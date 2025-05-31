Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi üzerinde yer alan ve yastık imalatı yapılan 5 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı.
Kısa sürede binayı saran yangın, çalışanların paniklemesine sebep oldu. Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan işçilere çevredeki vatandaşlar atlamaları için merdiven, yatak getirmeye çalıştı. Ancak daha fazla dayanamayan 2 kişi, pencereden aşağıya kendilerini bıraktı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Çevre sakinlerinden emekli sağlık görevlisi 49 yaşındaki Ersel Özkaya atlayan 2 işçiye ilk yardımı gerçekleştirdi. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken iş merkezinde maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › İş merkezinde yangın çıktı, işçiler camdan atlayarak kurtulmaya çalıştı - Son Dakika
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