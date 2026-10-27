Kiralık sürücülerle 77 sahte kaza düzenlediler: 7 ildeki sigorta çetesinden 58 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kiralık sürücülerle 77 sahte kaza düzenlediler: 7 ildeki sigorta çetesinden 58 kişi tutuklandı

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Kiralık sürücülerle 77 sahte kaza düzenlediler: 7 ildeki sigorta çetesinden 58 kişi tutuklandı
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Kiralık sürücülerle 77 sahte kaza düzenlediler: 7 ildeki sigorta çetesinden 58 kişi tutuklandı
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Sigorta şirketlerini kurgu kazalarla dolandırdığı öne sürülen şebekeye Adana merkezli 7 ilde operasyon yapıldı. 4 yıllık takibin ardından 58 şüpheli tutuklanırken 28 kişiye adli kontrol uygulandı. Şebekenin 98 aracı kullanarak yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç sağladığı, tek bir otomobilin 7 ayrı kazada yer aldığı tespit edildi.

Adana merkezli 7 ilde düzenlenen ve 58 şüphelinin tutuklandığı sigorta dolandırıcılığı operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı. Şebekenin, araç sahipleriyle anlaşarak kiralık sürücülerle kurgu kazalar yaptığı, 98 farklı aracı 77 kazada kullanarak sigorta şirketlerini yaklaşık 25 milyon TL zarara uğrattığı öne sürüldü. Bir otomobilin ise 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı belirlendi.

4 YIL SÜREN TAKİPLE DEŞİFRE EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılında şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 4 yıl süren teknik ve fiziki takipte şüphelilerin çalışma yöntemleri tek tek deşifre edildi. Yapılan incelemelerde bir otomobilin 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca bir aracın 5 farklı kişiye satılmış gibi gösterildiği ve her defasında farklı sigorta şirketlerinden zorunlu trafik sigortası yaptırıldığı tespit edildi.

KİRALIK SÜRÜCÜLERLE KAZA KURGULADILAR

Şebekenin kurgu kazalarda "kiralık sürücü" kullandığı da ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheliler, araç sahipleriyle anlaşarak temin ettikleri araçlara kiralık sürücüler buldu ve planlanan noktalarda kazalar gerçekleştirdi.

Şüphelilerin kaza öncesinde sokaklarda keşif yaptığı, güvenlik kameralarının görmediği noktaları belirledikten sonra kazaları gerçekleştirdiği tespit edildi. Ancak şüpheliler keşiflerine rağmen yine de kameralara yakalandı. Kaza sonrası tutanaklarıyla anlaşmalı kaportacılara götürülen araçların, anlaşmalı eksperler aracılığıyla onarılmış gibi gösterildiği öne sürüldü. Sigorta şirketlerinden ödeme alındıktan sonra paranın şebeke üyeleri arasında paylaştırıldığı belirlendi.

Bu yöntemle 77 kurgu kazada 98 farklı aracın kullanıldığı ve yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü.

EKSPERLER VE KAPORTACILAR DA TUTUKLANDI

Adana merkezli Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonun ardından 58 şüpheli tutuklanırken, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında sigorta acentesi sahibi ve çalışanları, eksperler, kaportacılar, kiralık sürücüler ile araç sahiplerinin de bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaSigortaGüncelAdanaKazaSon Dakika

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