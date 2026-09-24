Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe öldüresiye şiddet kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe öldüresiye şiddet kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çiftçi İbrahim Arap'ın Boncuk isimli köpeği, komşusu tarafından sopayla darbedildi. Güvenlik kamerasının kaydettiği olayın ardından köpeğinin ağzı ve burnunu kanlar içinde gören Arap, komşusundan şikayetçi oldu. Arap, veteriner kontrolünde köpeğinin belinde çatlak tespit edildiğini belirtirken, komşusunun ise köpeğin tavuklarına saldırdığını söylediğini aktardı.

Adana'da Boncuk isimli köpeğin sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibi İbrahim Arap, görüntüleri izledikten sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

KÖPEĞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Köpeğini kanlar içinde gören İbrahim Arap, yaşananların ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Olay, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Kepeztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arap'ın Kurzhaar cinsi Boncuk isimli köpeği, komşusu tarafından sopayla darbedildi. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Arap, Adana merkezinden döndüğünde köpeğinin ağzı ve burnunun kanlar içinde olduğunu gördüğünü söyledi.

Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe öldüresiye şiddet kamerada

"KÖPEĞİN BELİNDE ÇATLAK VAR"

Köpeğinin durumunu görünce kamera kayıtlarını kontrol ettiğini belirten Arap, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Diğer köpeklere yemek verirken yanıma geldi. Burada kendi halinde takılıyordu. Ben Adana merkezinden geldiğimde baktım ki köpeğin ağzı burnu kan içinde. Köpeğin belinde çatlak var. Eşime, köpeğe ne olduğunu sordum. Köpeği birisinin dövdüğünü söyledi. Ben gidip kamera kayıtlarına baktım ve bir adamın köpeğimi sopayla dövdüğünü gördüm. Ben bunun üzerine karakola gittim. Karakolda gerekli işlemleri yaptılar. Sonuca bakacağız"

Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe öldüresiye şiddet kamerada

VETERİNER MÜDAHALE ETTİ

Boncuk'un tedavisi için veteriner çağıran Arap, köpeğini yeniden sağlığına kavuşturmak için gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti. Arap, "Veteriner çağırdım, müdahalelerini yaptırdım. Köpeği eski sağlığına kavuşturacağız. Karakola onu da çağırıp ifadesini aldılar. Köpeğin tavuklarına saldırdığını söylemiş. Ancak köpek hep buradaydı, bir yere gitmemişti. Dilsiz bir hayvana bu yapılmaması lazım" ifadelerini kullandı.

KOMŞUSU TAVUKLARINA SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Köpeğin sahibi şikayetçi olurken, komşunun da polis merkezinde ifadesi alındı. İbrahim Arap'ın aktardığına göre komşusu, Boncuk'un tavuklarına saldırdığını ve bu nedenle köpeğe sopayla vurduğunu söyledi.

Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe öldüresiye şiddet kamerada
Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıGüvenlik3. SayfaSarıçamGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
CIA’den korkutan istihbarat Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir CIA'den korkutan istihbarat! Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir
Tütün teklifinde çarpıcı madde: 2015 doğumlulara hayat boyu sigara satılmayacak Tütün teklifinde çarpıcı madde: 2015 doğumlulara hayat boyu sigara satılmayacak
Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha Tutuklu sayısı 101 oldu Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 101 oldu
Gençleşmek için Vietnam’ın yolunu tuttu Son hali şaşkına çevirdi Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
23:32
Yine yaptı babalığını Fatih Terim’den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
23:32
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
23:26
Emenike’den Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret
Emenike'den Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
23:22
Gizem Özer’den bronz madalya sonrası olay sözler: Hakemleri de yenmem lazım
Gizem Özer'den bronz madalya sonrası olay sözler: Hakemleri de yenmem lazım!
22:17
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
22:00
Fenerbahçe’ye Asensio müjdesi
Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi
21:55
Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
21:43
Salah, Trabzon’a golleri dışında da katkı sağlıyor
Salah, Trabzon'a golleri dışında da katkı sağlıyor
21:22
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten istifa iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
21:16
BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti
BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti
21:10
Zamanında ’’Biz gariban adamlarız’’ demişti Ozan Tufan’ın ayakkabısının fiyatı dikkat çekti
Zamanında ''Biz gariban adamlarız'' demişti! Ozan Tufan'ın ayakkabısının fiyatı dikkat çekti
20:46
ABD’nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
ABD'nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 23:41:03. #7.13#
SON DAKİKA: Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe öldüresiye şiddet kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei