Kozan'da korkutan kaza: Refüje çarpan otomobil tırın çekicisiyle dorsesi arasından geçip yandı - Son Dakika
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Kozan'da korkutan kaza: Refüje çarpan otomobil tırın çekicisiyle dorsesi arasından geçip yandı

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Kozan\'da korkutan kaza: Refüje çarpan otomobil tırın çekicisiyle dorsesi arasından geçip yandı
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Adana'nın Kozan ilçesindeki Kozan-Kadirli-Ceyhan kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili refüje çarptı. İddiaya göre havalanan araç, kavşaktan geçen tırın kupası ile dorsesinin arasından geçerek karşı şeride düştü ve alev aldı. Yaralanan sürücü M.K. araçtan kendi imkanlarıyla kurtulup hastaneye kaldırıldı, yanan otomobili itfaiye söndürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde refüje çarparak seyir halindeki tırın kupasıyla dorsesi arasından uçarak yolun karşısına düşen otomobil alev alev yandı. Sürücü yaralanırken, yangın itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TIRIN KUPASIYLA DORSESİ ARASINDAN GEÇTİ

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Çukurköprü mevkiindeki Kozan-Kadirli-Ceyhan kavşağında meydana geldi. İddiaya göre M.K. idaresindeki 81 ACK 794 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil, kavşakta seyir halinde olan L.A. yönetimindeki 80 KB 738 plakalı tırın kupasıyla arkasındaki dorsesi arasından geçip yolun karşısına düştü.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Otomobil alev alırken, yaralı sürücü M.K. araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yanan otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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