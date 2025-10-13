Ahırda büyük rezillik: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Adıyaman'da iki kişi, bir çiftliğe girerek 25 günlük buzağıyı kucaklayıp götürdü. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Oruç'a ait çiftliğe akşam saatlerinde gelen iki şüpheliden biri, ağıla girerek 25 günlük buzağıyı yakalamaya çalıştı. Ancak dakikalarca süren kovalamacaya rağmen hayvanı yakalayamayınca dışarı çıktı. Bu kez diğer şüpheli ağıla girdi. Bir süre kovalamacanın ardından buzağıyı yakalayan şahıs, hayvanı kucağına alarak dışarı çıkardı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yaşanan olay, çiftliğin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin ağıla girip buzağıyı yakalamaya çalıştığı, daha sonra kucaklayarak dışarı çıkardığı anlar net şekilde görüldü.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Hırsızlığı bir süre sonra fark eden çiftlik sahibi Mehmet Oruç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaparak şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve buzağının bulunması için çalışma başlattı.