Yağışlı hava ülkeyi terk etmiyor! 22 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı - Son Dakika
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Yağışlı hava ülkeyi terk etmiyor! 22 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı

Yağışlı hava ülkeyi terk etmiyor! 22 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek aralarında İstanbul'un da olduğu 22 ile sarı kod uyarısında bulundu. Kırklareli ve Tekirdağ'a ise ise turuncu uyarıda bulunularak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

01.09.2024 00:21
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 2 ilimize turuncu, 22 ilimize ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" denildi.

İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

Ülke genelinde bir süredir yağışlı hava etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. Aralarında İstanbul'un da olduğu 22 ilde kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Yağışlı hava ülkeyi terk etmiyor! 22 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı

22 İLE SARI KOD, 2 İLE TURUNCU KOD

Meteoroloji'nin verilerini paylaşan AFAD yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. Kırklareli, Tekirdağ'a turuncu uyarıda bulunulmuştur. Sarı uyarıda bulunulan iller ise Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa şeklindedir.

2 İLDEN 57 İHBAR ALINDI

Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilimizden toplam 57 ihbar alınmıştır. Karabük ilimizde 5 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

Yağışlı hava ülkeyi terk etmiyor! 22 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yağışlı hava ülkeyi terk etmiyor! 22 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı - Son Dakika

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