Hamur-Tutak Kavşağı\'nda kaza: Tırın altına giren otomobilde 4 ölü

Hamur-Tutak Kavşağı'nda kaza: Tırın altına giren otomobilde 4 ölüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da pancar yüklü tır ile çarpışan otomobil tırın altında kaldı. Hamur-Tutak Kavşağı'ndaki kazada aralarında 15 yaşındaki F.K.'nin de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü M.K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, pancar yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken tır sürücüsü yaralandı.
KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
Kaza, Hamur- Tutak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tutak yönünden gelen 04 AAY 361 plakalı pancar yüklü tır ile Hamur istikametinden gelen 34 CCP 485 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
OTOMOBİL TIRIN ALTINDA KALDI
Çarpışmanın ardından otomobil tırın altında kaldı. Kazada otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü M.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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