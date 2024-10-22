Şizofren olduğu belli! Ailesini uykuda katleden caniden akılalmaz sözler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şizofren olduğu belli! Ailesini uykuda katleden caniden akılalmaz sözler

Geniş Video İzle

Adana'da annesi, babası ve anneannesini uyurken tabanca ile başından vurarak öldüren Serdar Aydın'ın emniyetteki sorgusunda, ''Uyandığımda odaya gittim hepsi kanlar içinde yatıyordu. Ben öldürmedim, 112'yi arayıp yardım istedim'' dediği öğrenildi. Şizofren olan Aydın adliyeye sevk edilirken, ''Bana iftira atılırsa, o iftira ispatlanacak. Gereken gerektiği zaman yapılacak'' sözleriyle tehditler savurdu.

22.10.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da annesini, babasını ve anneannesini uyurken tabanca ile başından vuran şüpheli adliyeye sevk oldu. Annesini ve anneannesini öldüren şüpheli, "Ben yapmadım, benim annem babam. Bana iftira atılırsa, o iftira ispatlanacak. Gereken gerektiği zaman yapılacak" dedi.

AİLESİNİ UYKUDA KATLETTİ

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofren olan Serdar Aydın (26) ailesiyle bir süredir tartışma yaşıyordu. Gece saatlerinde Serdar Aydın annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu.

Şizofren olduğu belli! Ailesini uykuda katleden caniden akılalmaz sözler

POLİSİ ARAYIP HABER VERDİ

Serdar Aydın, ailesini infaz ettikten sonra polisi arayarak ailesinin evde vurulduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba İlyas Aydın'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne Aydın ve anneanne Köse'nin ise olay yerinde öldüğü belirlendi. Baba İlyas Aydın'ın durumu ağır ve hastanede tedavisi sürüyor.

Şizofren olduğu belli! Ailesini uykuda katleden caniden akılalmaz sözler

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

Emniyetteki sorgusunda Serdar Aydın," Gece 10'da yattım, 4 gibi silah seslerini duydum. Uyandığımda odaya gittim hepsi kanlar içinde yatıyordu. Ben öldürmedim, 112 arayıp yardım istedim" dediği öne sürüldü.

"GEREKEN GEREKTİĞİ ZAMAN YAPILACAK"

Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen Serdar Aydın," Ben yapmadım, benim annem babam. Bana iftira atılırsa, o iftira ispatlanacak. Gereken gerektiği zaman yapılacak" dedi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şizofren olduğu belli! Ailesini uykuda katleden caniden akılalmaz sözler
Kaynak: İHA

Serdar Aydın, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Aydın, Adana, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şizofren olduğu belli! Ailesini uykuda katleden caniden akılalmaz sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • DORUĞUN GERZESİ:
    Hergün deliriyoruz Allahım yardım et bize... 51 0 Yanıtla
  • murat atmaca:
    bence dünyanın ahir zamanına geldik,, ölenlere Allah rahmet eylesin 38 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    aşırı sakal bırakmış ondan 13 24 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Yaşanacak ülke olmaktan çıktık. 27 3 Yanıtla
  • Derviş:
    Bu şifrozen hastalarını aile içinde kalmaması gerek yazık oluyor bakıyoruz her gün bunlar katliamları ile mantar gibi cıkıyor 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 02:58:46. #1.11#
SON DAKİKA: Şizofren olduğu belli! Ailesini uykuda katleden caniden akılalmaz sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.