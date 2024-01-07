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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, 101 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, 101 yaşında hayatını kaybetti

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, 101 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in cenaze namazı Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılındı. Cenaze namazına Eski Başbakan Binali Yıldırım, Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hadise Çelik'in naaşı kılınan cenaze namazı sonrası Baruthane Mezarlığı'na defnedildi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik\'in annesi Hadise Çelik, 101 yaşında hayatını kaybetti
07.01.2024 - 16:59,
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, 101 yaşında hayatını kaybetti. Faruk Çelik, 15 gün içinde hem baba hem de anne acısı yaşadı.

Bursa Milletvekilliği de yapan, eski bakanlardan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, 101 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in cenaze namazı Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılındı. Cenaze namazına Eski Başbakan Binali Yıldırım, Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hadise Çelik'in naaşı kılınan cenaze namazı sonrası Baruthane Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, 101 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, 101 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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