Aksaray\'da Kahvehanede Kavga: Mahalle Ayağa Kalktı

27.11.2025 23:12  Güncelleme: 23:22
Aksaray'da gece yarısı, 'Küseceksen Oynamayalım' isimli kahvehanede oyun oynayan iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı yatıştırmaya çalışsa da, saldırganlar polislere küfretti. Kavga sonucu 3 kişi yaralandı ancak taraflar şikayetçi olmadı.

Aksaray'da gece yarısı olmasına rağmen faaliyetini sürdüren "Küseceksen Oynamayalım" adlı kahvehanede iki grup arasında çıkan kavga sokağa taştı. Tarafların kavgası mahalleyi ayağa kaldırırken, şahıslar olaya müdahale eden polis memurlarına da küfredip "Bağıramazsın" diyerek tepki gösterdiler. O anlar anbean kameralara yansıdı.

KAVGANIN SEBEBİ İLGİNÇ

Kavga, Dere Mahallesi Belediye Caddesi 651 Sokakta bulunan bir kahvehanede yaşandı. Saatin gece yarısını geçmesine rağmen faaliyetini sürdüren "Küseceksen Oynamayalım" isimli kahvehanede oyun oynayan 2 grup arasında oyun yüzünden tartışma çıktı.

OLAYLAR SOKAĞA TAŞTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek sokağa taşarken, şahıslar sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga eden şahıslar tüm mahalleyi ayağa kaldırırken, kavga sesleriyle yatağından kalkan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek şahısları sakinleştirmeye çalıştı.

POLİSE DE KÜFRETTİLER

Bu sırada bağırıp çağırıp kavga eden şahıslar kendi kavgalarını bırakıp olayı yatıştırmaya çalışan polis memurlarına "Bağıramazsın" deyip küfürler etti ancak polis memurlarından birinin biber gazını çıkarmasıyla şahıslar olay yerinden uzaklaştı.

3 kişinin darp sonucu yaralandığı kavgada şahıslar tedaviyi kabul etmezken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine adli işlem yapılmadan şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA

