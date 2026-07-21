Aksaray'da Temizlikçi Düşerek Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Temizlikçi Düşerek Yaralandı

Aksaray\'da Temizlikçi Düşerek Yaralandı
21.07.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da pencereyi silen temizlikçi, kırılan korkuluk nedeniyle 1. kattan düştü ve yaralandı.

Aksaray’da 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında pencere temizliği yapan 46 yaşındaki temizlik görevlisi Ş.Ö., tutunduğu demir korkulukların aniden kırılması sonucu metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Talihsiz adam hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Aksaray merkez Tacin Mahallesi 98. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir temizlik firmasında görevli olan 46 yaşındaki Ş.Ö., temizlik yapmak için gittiği dairenin 1'inci katındaki pencereyi silmeye başladı. Bu sırada dengesini sağlamak amacıyla penceredeki demir korkuluklara tutunan Ş.Ö., korkuluğun yerinden kopup kırılmasıyla bir anda boşluğa düşerek beton zemine çakıldı.

Aksaray'da Temizlikçi Düşerek Yaralandı

YARDIM ÇIĞLIKLARINA ESNAF VE VATANDAŞLAR KOŞTU

Yere düşerek yaralanan temizlik görevlisinin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen yardıma koştu. Durumun vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da Temizlikçi Düşerek Yaralandı

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı görevliye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ş.Ö.'nün tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Temizlikçi Düşerek Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Aydın’da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı Aydın'da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Pentagon, Ürdün’de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı Pentagon, Ürdün'de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı

15:22
Tijen Mergen’den büyük tepki çeken “Çarşaf“ paylaşımı
Tijen Mergen'den büyük tepki çeken "Çarşaf" paylaşımı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
15:00
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
14:36
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
14:32
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu İşte isim isim o liste
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
14:25
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 15:55:11. #7.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Temizlikçi Düşerek Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.