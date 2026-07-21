Aksaray\'da Temizlikçi Düşerek Yaralandı

Aksaray’da 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında pencere temizliği yapan 46 yaşındaki temizlik görevlisi Ş.Ö., tutunduğu demir korkulukların aniden kırılması sonucu metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Talihsiz adam hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Aksaray merkez Tacin Mahallesi 98. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir temizlik firmasında görevli olan 46 yaşındaki Ş.Ö., temizlik yapmak için gittiği dairenin 1'inci katındaki pencereyi silmeye başladı. Bu sırada dengesini sağlamak amacıyla penceredeki demir korkuluklara tutunan Ş.Ö., korkuluğun yerinden kopup kırılmasıyla bir anda boşluğa düşerek beton zemine çakıldı.

YARDIM ÇIĞLIKLARINA ESNAF VE VATANDAŞLAR KOŞTU

Yere düşerek yaralanan temizlik görevlisinin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen yardıma koştu. Durumun vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı görevliye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ş.Ö.'nün tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.