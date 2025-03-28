Alanya'da Kaçan Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Alanya'da Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

Alanya\'da Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

Polisin 'dur' çağrısına uymayan sürücü ters yönde giderken çarpıştı, yakalandı.

28.03.2025 20:27
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ters yönden kaçmaya çalışırken, başka araçla çarpıştı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Zamanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa B. (42) yönetimindeki 34 DZK 55 plakalı Tofaş marka otomobil, Alanya ilçe merkezindeki polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Mersin istikametine doğru ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen İsa A. (37) yönetimindeki 07 BCJ 834 plakalı Volkswagen marka araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobil sürücüsü Mustafa B'nin (42) aracının muayenesiz olduğu ve 1.94 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yolda kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mustafa B. (42) kazada hafif yaralanırken diğer otomobil sürücüsü İsa A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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