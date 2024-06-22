Alevler otobana gelmeden söndürüldü - Son Dakika
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Alevler otobana gelmeden söndürüldü

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İstanbul-İzmir otobanı yanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ancak ihbar üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve yangını kontrol altına aldı. Otobana sirayet etmeden söndürülen alevler, sürücülere rahatlama sağladı.

22.06.2024 18:44
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Alevler otobana gelmeden söndürüldü

BURSA - İstanbul- İzmir otobanı yanında yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İstanbul-İzmir otobanı Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harmanlı Seyran Mahalleleri arasında bulunan dinlenme tesisinin arkasından yükselen alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hızla ilerleyen alevlere, ihbar üzerine kısa sürede müdahale edildi. Otobana sirayet etmeden söndürülen alevler, sürücülere de derin bir nefes aldırdı.

Alevler otobana gelmeden söndürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alevler otobana gelmeden söndürüldü - Son Dakika

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