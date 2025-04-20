Alkol ve Uyuşturucu ile Kaçış Yine Başarısız

11 ay önce alkollü araç kullanırken, 8 ay önce ise uyuşturucu maddeyle yakalanan ve "Türk polisinden kaçılmaz" diyen sürücü, bu gece yine Aksaray Emniyetini alarma geçirdi. 'Dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü bu kez de alkollü çıkarken, kameraya yansıyan kovalamaca ve yakalama anları ise film sahnelerini aratmadı. Gözaltına alınmamak için polise direnen şahıs, polis otosundaki yerini de beğenmedi.

Olay gece yarısı Aksaray - Adana Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine seyreden 07 AZV 044 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine gaza basarak kaçmaya başlayan sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı. Trafik ekiplerinin araç plakası ve kaçış istikametini telsizden diğer ekiplere de anons etmesi üzerine Aksaray sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Gecenin sessizliğini siren seslerine bıraktığı şehirde tüm emniyet adeta alarma geçti. Onlarca ekip, onlarca polis memuru kaçan aracın peşine düşerken, o anlar kameralara da yansıdı. Şehir merkezi istikametine kaçan araç sürücünün aracı 20 dakika süren kovalamaca sonrası Paşacık Mahallesindeki evinin önünde bulunurken, bölgeyi abluka altına alan ekipler,

şahsın bu kez yaya olarak kaçtığını gördü. Bunun üzerine yine bir kovalamaca yaşandı ve şahıs yaya olarak yakalandı.

Küfrettiği polislere ecel teri döktürdü

Trafik şubesi, asayiş şubesi ve bekçilerin seferber olduğu kovalamacada yakalanan Ö.E. (23) bu kez de polis ekiplerine direndi. Gözaltına alınmak istemeyen ve görevini yapan polis ekiplerine görevi yaptırmamakta direnen şahıs, polis memurlarına adeta kök söktürdü. Güçlükle yere yatırılan ve kelepçelenen Ö.E. ecel teri döktürdüğü polis memurlarına hakaret ve küfrederek her seferinde kaçmayı denedi. Ekiplerce biraz sakinleştirilen şahıs bu kez de polis otosuna bindirilmek istenirken bineceği yeri beğenmeyip tekrar direnmeye başladı. Zorla da olsa araca bindirilen şahıs ile polisler arasında bu kez de TC kimlik numarası ve alkol metre sınavı başladı. TC kimlik numarasını bir türlü söylemeyen ve alkol metreye üflemeyen sürücü, polis memurlarına da tehditler savurdu.

Kamerayı görünce, "Saçımı düzeltseydim bari" dedi

Alkol metreye üflemeyi reddeden, TC kimlik numarasını vermeyen şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere polis aracıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada da polis memurlarına güçlük çıkaran şahıs, hastane girişinde kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da küfürler ederek hakaretler savurdu. Sağlık kontrolünün ardından acil servisten çıkarılan şahıs, bu kez de alay edercesine basın mensuplarına, "Saçımı düzeltseydim bari. Sen ne kadar aptal bir adamsın" diyerek güldü. Zorla da olsa polis aracına bindirilen Ö.E. sorgulanmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Şahsa 68 bin 245 lira ceza kesildi

Şahsın yapılan sorgulamasında ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi. Sürücüye alkol metre üfleme reddi, ehliyetsiz araç kullanmak, Trafiği tehlikeye düşürmek, dur ikazına uymamak gibi birçok maddeden toplam 68 bin 245 lira ceza kesildi. Hastanede yapılan muayenesinde ise şahsın 0.44 promil alkollü olduğu, alkol promilinin kovalamaca ve gözaltı sürecinde daha yüksek olduğu çerçevesinde tespit çalışması başlatıldı. Şahsın daha önceden 2 yıl el konulan ehliyetine 2 yol daha eklenerek 4 yıl el konulurken, kaçtığı araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, yine yakalandı

Aynı şahıs 4 Haziran 2024 tarihinde yine alkollü araç kullanırken polisten kaçmış ve kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmıştı. O tarihte de polis aracındaki yerini beğenmeyerek polis memurlarına güçlük çıkaran şahıs, güçlükle bindirildiği ekip otosunun kafesinde polis memurlarına "Maşallah" deyip, "Polis benim korkulu rüyam, Türk polisinden kaçılmaz" demişti.

Yine aynı şahıs 10 Eylül 2024 tarihinde de polis uygulamasına takılmış, burada da uyuşturucu maddelerle yakalanmış ve gözaltına alınarak adli işlem yapılmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor. - AKSARAY