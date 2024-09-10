"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı - Son Dakika
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"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı

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Yaklaşık 3,5 ay önce alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve yakalanan sürücü 'Türk polisinden kaçılmaz' demişti. O sürücü bu kez aynı araçla uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Arsız sürücü gözaltına alınınca da polis otosunda oturacağı yeri beğenmedi.

10.09.2024 01:58  Güncelleme: 07:49
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Aksaray'da yaklaşık 3,5 ay önce alkollü araç kullanırken yakalanınca 'Türk polisinden kaçılmaz' diyen sürücü bir kez daha polis ekiplerine enselendi. O sürücünün aracında bu kez uyuşturucu bulundu.

POLİS HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Büyükbölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde şüphe üzerine 68 ADF 842 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu Ö.E. (23) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde buldu. Bunun üzerine sürücü Ö.E. gözaltına alınırken yapılan sorgulamasında yaklaşık 3,5 ay önce bir başka uygulamada alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edildi. Aylar önceki uygulamada da polisten kaçmak isterken yakalanan sürücü 0.63 promil alkollü çıkmış ve gözaltına alındığı polis aracında gazetecilere, "Türk polisinden kaçılmaz" demişti.

'Türk polisinden kaçılmaz' demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı

EHLİYETİNE 2 YIL SÜREYLE EL KONULDU, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücünün yine alkollü olabileceği ihtimali üzerine olay yerine trafik polisi çağırıldı. Gelen ekip şahsa alkol kontrolü yapmak için alkolmetre uzatırken, sürücü Ö.E. cihaza üflemeyi reddetti. Alkol metreye üflemeyen sürücünün cihazdan alınan "Ret" çıktısı sonucu alkolmetreye üflememekten 18 bin 452 TL para cezası kesildi. Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine o tarihte 6 ay süreyle el konulan sürücünün bu kez ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak kullandığı araç trafikten men edilip otoparka çektirildi.

'Türk polisinden kaçılmaz' demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı

ARSIZ SÜRÜCÜ POLİS OTOSUNDA DA RAHAT DURMADI

Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan sürücü Ö.E. emniyete götürülmek için polis otosuna getirildi. Burada polis otosunun arkasına bindirilmek istenen sürücü şüpheli mahallini beğenmeyip, "Binmem abi ya. Neden arkaya bineceğim? Vallahi billahi binmem" dedi. Polis ekipleri şüpheliyi diğer koltuğa oturturken, sürücüyle birlikte araçta bulunan ve gözaltına alınan toplam 3 şahıs emniyete götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

'Türk polisinden kaçılmaz' demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı
'Türk polisinden kaçılmaz' demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı
'Türk polisinden kaçılmaz' demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı
"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Türk polisinden kaçılmaz' demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı - Son Dakika

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