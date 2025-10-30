Aksaray'da Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş kavşağında saat 20.30 sıralarında Serkan S. idaresindeki hafif ticari araç, Ümmet Eğritaş (33) yöntemindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Serkan S. araçtan inip olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafik polisleri kaza yerinde incele yaparken, Serkan S. ile yakınları Sait S. ve Rahmi S. kaza yerine geldi.
Polis ekipleri şüphelilerden kimlik istedi. Kimlik vermek istemeyen 3 kişiden Sait S., bu sırada kaza yerinde bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç'a tekme attı.
Polis ekipleri biber gazı kullandığı 3 kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Sürücü Serkan S.'nin yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tedavi edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?