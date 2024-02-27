Amasya'da Ticari Taksiden ve Otomobilden 7 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da Ticari Taksiden ve Otomobilden 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya\'da Ticari Taksiden ve Otomobilden 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da polisin durdurduğu bir ticari taksi ve otomobilde 4'ü Afgan, 3'ü Suriye uyruklu toplam 7 kaçak göçmen bulundu. Araç sürücüleri gözaltına alındı. Ticari taksiden 4 kaçak göçmen çıktı. Otomobilde ise 3 Suriye uyruklu kaçak çocuk göçmen bulundu. Göçmenler yetkililere teslim edilirken, sürücüler ise gözaltına alındı.

27.02.2024 10:36
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Amasya'da polisin durdurduğu bir ticari taksi ve otomobilde 4'ü Afgan, 3'ü Suriye uyruklu toplam 7 kaçak göçmen bulundu. Araç sürücüleri gözaltına alındı.

Ticari taksiden 4 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da polisin şüphe üzerine durdurduğu ticari taksiden 4 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, taksi şoförü gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Amasya'nın Merzifon ilçesinde şüphe üzerine Giresun'dan İstanbul yönüne doğru giden bir ticari taksiyi durdurdu.

Ticari takside yapılan aramada Ağrı'dan yurda giriş yaptıkları ve üzerlerinde sahte kimlik belgesi bulunan Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenin işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ticari taksi şoförü T.A. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Yakalanacağını anlayınca caminin önüne park etti

Polis ekiplerinin il merkezine bağlı İpekköy'de takip ettiği otomobilde ise yaşları 12, 14 ve 16 olan Suriye uyruklu kaçak çocuk göçmen bulundu. Yakalanacağını anlayınca bir caminin önünde aracı park ederek namaz kılacağını belirtip kaçmaya çalışan Suriye uyruklu sürücü Ahmed El M. gözaltına alındı.

Çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Göçmenleri kişi başına 400 dolara anlaşarak Şanlıurfa'dan getirdiği öğrenilen sürücü ise sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Ticari Taksiden ve Otomobilden 7 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Ticari Taksiden ve Otomobilden 7 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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