Anıtkabir'deki 10 Kasım programı nedeniyle Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılabilir - Son Dakika
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Anıtkabir'deki 10 Kasım programı nedeniyle Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılabilir

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da Anıtkabir'de düzenlenecek program çerçevesinde, ihtiyaç duyulması halinde kentteki bazı yolların araç trafiğine kapatılabileceğini bildirdi.

09.11.2024 11:20
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da Anıtkabir'de düzenlenecek program çerçevesinde, ihtiyaç duyulması halinde kentteki bazı yolların araç trafiğine kapatılabileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla, 10 Kasım'da Anıtkabir'de gerçekleştirilecek program nedeniyle şehirdeki bazı yollar ihtiyaç duyulması durumunda trafiğe kapatılabilecek. Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle 10 Kasım 2024 tarihinde Anıtkabir'de düzenlenecek programla ilgili olarak ihtiyaç olması halinde 09.11.2024 günü saat 21.00'den itibaren; GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Sporpark Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Celal Bayar Bulvarı'nın Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü; ayrıca 10.11.2024 tarihinde, ilimiz Etimesgut ilçesi Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi çevresinde düzenlenecek olan '10 Kasım Ata'yı Anma Koşusu' etkinliği ile ilgili olarak saat 06.00'dan etkinlik sona erene kadar; Selçuklular Caddesi, 1419. Cadde, Osmanbey Caddesi, 2663. Sokak, 1408. Sokak ve Şehit Mehmet Çavuş Caddesi ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anıtkabir'deki 10 Kasım programı nedeniyle Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılabilir - Son Dakika

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