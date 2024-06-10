Ankara'da baba dehşet saçtı: Eşini ve kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Ankara'da baba dehşet saçtı: Eşini ve kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde boşanma aşamasındaki bir baba, eşini ve 5 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Olay, apartmanın kamelyasında meydana geldi. Tartışmanın büyümesi sonucunda baba, silahıyla eşine ve kızına ateş etti ve ardından kendisine de sıkarak intihar etti. Anne ve kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken baba ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

10.06.2024 19:22
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Ankara'da baba dehşet saçtı: Eşini ve kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile 5 yaşındaki kızını öldüren baba intihar girişiminde bulundu.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Yakup Koca boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca ile konuşmak için apartmanın kamelyasına çağırdı. Semiha Koca, 5 yaşındaki kız çocuğu H.K.'yı alarak kamelyaya indi. Yakup Koca ile Semiha Koca henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Yakup Koca, yanında bulundurduğu silahı ile boşanma aşamasındaki Semiha Koca'ya ve kızı H.K'ya ateş ederken daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri anne ve 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirlerken Yakup Koca'yı ise hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın görgü şahitlerinden Fatma Erciyes ise şöyle konuştu:

"Önce oyuncak silah sesleri zannettim. Çok gürültülü değildi. O sırada bir kadın düz koştu. Öldüren beyin kız kardeşiymiş sonradan öğrendim. Olay anını da kaydetmek istedim. Korktum bana da silah atar diye. Çardakta oldu olay. İlk önce 1-2 el silah sesi geldikten sonra çocuk sesi duydum 'dur baba yapma' diye.

En sonda hanımefendi buraya doğru koşarken bir silah sesi daha geldi. En son sarınım beyefendi kendine sıktı. Sonradan gelip baktıklarında hepsi yerde yatıyordu. Hanımefendi sanırım bir ay önce annesinin yanına taşınıyor. Kadın boşanmak istiyormuş ama barıştırmak istemiş aileler. Zaten kız kardeş gelmiş buluşsunlar ve konuşsunlar diye ama kadın katiyen görüşmek istemiyormuş. Komşuları böyle diyor benim de çok samimiyetim yok. 'Çocuğu son kez göreyim' demiş ve aşağıya indirmiş. Olay böyle gerçekleşmiş.

Silahla gelmiş. Kız kardeşi de silahla geldiğini biliyormuş ama ona rağmen barıştırmak istemiş. İlk önce eşine sıkmış. Sonra çocuğuna ve kendisine sıkmış. Kadının vefat ettiğini duydum ve çocukta cansız yatıyordu. Çocuk yerde kadın kamelya da yatıyordu. 5 ile 6 yaşlarında bir çocuktu. Bitmek üzere olan bir evlilikmiş. ya benimsin ya kara toprağım diyerek her zaman ki gibi kadın cinayeti."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da baba dehşet saçtı: Eşini ve kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

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