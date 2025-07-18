Ankara\'da bir binada yangın! Mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yer alan 14 katlı bir binada saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. 9'uncu katta Mükerrem Sarı'nın (60) oğlu ile birlikte oturduğu evin yatak odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Binanın diğer katlarına dağılan duman nedeniyle büyük panik yaşandı.

MAHSUR KALAN ANNE VE OĞLU KURTARILDI

Bina sakinleri dışarıya çıkarak, itfaiyeye haber verdi. Evde bulunan Mükerrem Sarı ve oğlu Enes Sarı (20) ise balkona çıkarak yardım bekledi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Balkonda mahsur kalan anne ve oğlunu kurtarmak için de çalışma başlatıldı. Balkonda büyük panik yaşayan anne ve oğlu, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

YANGIN YATAĞIN YANMASI SONUCU ÇIKTI

Dumandan etkilenen ve ambulansta ilk müdahaleleri yapılan anne ve oğlu, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının evin yatak odasında bulunan yatağın yanması sonucu çıktığı belirlendi. Binayı saran dumanın tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

4 gün önce de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir rezidansta elektrik şaftından yangın çıkmış, 1'i 3.5 aylık bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmişti.