Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan Narkokapan Ankara operasyonunda yakalandı şüpheli sayısının 635'e yükseldiğini açıkladı.

18.04.2025 20:17
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Narkokapan Ankara operasyonunda 626 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskında yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi.

NARKOKAPAN ANKARA OPERASYONUNDA YAKALANAN KİŞİ SAYISI 635

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan Ankara" operasyonuyla ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, gözaltı sayısının yükseldiğini belirtti. Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi." dedi.

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU

İçişleri Bakanı Yerlikaya, önceki gün yaptığı açıklamada, Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun gerçekleştirildiğini söylemişti. Yerlikaya operasyon kapsamında 525 torbacının yakalandığını duyurmuştu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Narkokapan-Ankara operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı. Bugün sabah 05.00'da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik: Bu operasyonumuzun adı Narkokapan-Ankara.

OPERASYONUN HAZIRLIKLARI 6 AY SÜRDÜ

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, İnternet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

"GİRDİĞİNİZ SOKAK, ÇIKMAZ SOKAKTIR"

Ve bu sabah düğmeye bastık. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA'mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Sonuç olarak; 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı gözaltına aldık. Operasyonumuz hala devam ediyor. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz! Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz??

Valimizi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Narkokapan-Ankara operasyonunu gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü, Teknik ve Operasyonel Destek Şube Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimize tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!"

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
Ankara\'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Operasyon, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Tuna Han:
    cumhuriyet tarihinin en çok uyuşturucu madde kullanımı artan dönem gururla sunar ak troller 62 42 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Tebrikler ama baronları da yakalayın lütfen 104 0 Yanıtla
  • Senol Uysal:
    Devletimiz var olsun Rabbim bütün göreve katılan kahraman polislerimizi bakanimizi devletimizi milletimizi korusun dualarımız sizinle?????? bütün zehir tacirlerini destekçilerini yardimcilarini helak etsin... 85 7 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Mühim olan yılanın başını bulmak 61 3 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bunlar sülonun adamları 47 11 Yanıtla
    ZPT ZPT:
    Deditorbacı 3 5
  • Fuat Kandemir:
    Darısı esenyurtun başına 45 2 Yanıtla
  • n922wcgpzc:
    En çok artış yaptığı dönem ne zaman acaba? 35 7 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    İÇLERİNDE BARON VARMI? YOKSA HEPSİ TORBACI MI BİR AÇIKLAMA 40 1 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    ali yerlikaya gorevine layik bir devlet adamidir..helal olsun.. bunlarla mucadeleye imza atmistir..polisimize Allah yar ve yardimci olsun 29 8 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    evet tebrikler sinekleri öldürdünüz, peki bataklıgi ne zaman kurutacaksiniz. 25 4 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Gozumuzun onunde artik satis oluyor o kdr su dairede satiyorlar dioruz tık yok parklarda boy boy uyusturucu saticisi var son 3 yil oyle bi cogaldqki sanki şeker satiorlar artik kimsede sesini ckarmiyor 17 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Algı operasyonu yapıyor torbacıları bu iş bitmez ağ babaları nerde yok 16 0 Yanıtla
  • Abdurrahman Sayal:
    18 yaşın altında 100 ün zerinde çock var ama 1 tane bile baron yok. İşiniz gücünüz reklam 12 2 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    küçük ve orta sınıf torbacılara çökersin tabikibali...yiyiyorsa kallavi uyuşturucu baronlarına çöksene...bubali yıldırımın oğluna mesela...nooldu yenedimi maçan? 12 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Baronlar sürekli değişiyor..lütfen bu işin kökünü kazıyın. gençlik bitiyor 10 1 Yanıtla
  • osman şahin:
    BIRAKIN TORBACILARI BARONLARINI YAKALAYIN BU OPERASYONLAR BİR NOKTADA DURUYOR NEDENSE 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı - Son Dakika
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