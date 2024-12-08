Ankara'da otomobil şarampole uçtu: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da otomobil şarampole uçtu: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

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Ankara Çankırı Yolu Çandırı mevkiinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole uçarak 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

08.12.2024 12:39  Güncelleme: 13:36
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Ankara Çankırı Yolu Çandırı mevkiinde meydana gelen kazada; henüz kimliği belirlenemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, Jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 5 kişiyi çıkarırken 112 Acil Servis ekipleri kimliği belirlenen Saniye Esra Ünal (29),Sevim Ünal (52),Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28), Hakan Köroğlu'nun (31) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da otomobil şarampole uçtu: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

ÖLENLERDEN 5'İ DE AYNI AİLEDEN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yavaş, "Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara\'da otomobil şarampole uçtu: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da otomobil şarampole uçtu: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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