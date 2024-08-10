Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum - Son Dakika
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Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum

Ankara\'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum

Ankara'da kaza yapan Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait yolcu otobüsünün gecikeceğini öğrenen 39'uncu yolcu Faruk Kaya, 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan kıl payı kurtuldu. Kaya, 'Kimisi şans der, ben anne duası diyorum' dedi.

10.08.2024 10:38
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Ankara'da kaza yapan Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait yolcu otobüsünün gecikeceğini öğrenen 39'uncu yolcu Faruk Kaya, 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan kıl payı kurtuldu. Kaya, "Kimisi şans der, ben anne duası diyorum" dedi.

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsünün Ankara'da kaza yapmasının ardından 9 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralandı. Ankara'da yaşayan ve sabah saat 02.00'de Manisa'ya seyahat etmek için Öz Ağrı Seç Turizm firmasının kaza yapan otobüsünden bilet alan Faruk Kaya, otobüsün 2 saat gecikeceğini öğrenince internetten aldığı bileti iptal etti. Başka bir firmadan bilet alarak Manisa'ya doğru hareket eden Kaya, bineceği otobüsün kaza yaptığını öğrendiğinde ise şoke oldu. Otobüse Ankara'dan tek bilet alan kişi olan ve bileti iptal etmesinden dolayı yaşanan kazadan kıl payı kurtulan Kaya, otobüse binmekten neden vazgeçtiğini İHA'ya anlattı.

Faruk Kaya, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa'daki arkadaşının yanına gitmek için Öz Ağrı Seç Turizm firmasından bilet aldığını belirterek, "Arkadaşımla buluşmak için saat 02.00'daki Manisa otobüse gün içerisinde bilet almıştım. Daha sonra saat 01.00'e doğru AŞTİ'ye geldim. Geldiğimde firmanın kendi yazıhanesinde hiç kimseyi bulamadım. Sonra diğer yazıhanelerde konuştuğum bir abi bana otobüsün saat 04.00'te geleceğini söyledi. Ben onu duyduktan sonra internet üzerinden aldığım bileti iptal ettim ve başka bir firmayla gitme kararı aldım. Sabah yolculuğum bittikten sonra telefonlarım çalmaya başladı. Otobüsün kaza yaptığını ve benim ne durumda olduğumu sordular. Ben de otobüse binmediğimi ve biletimi iptal ettiğimi, kazadan son anda kurtulduğumu dile getirdim" diye konuştu.

"Kimisi şans der, ben anne duası diyorum"

Hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralılar için ise geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaya, "Bir gün gidip, şimdi olduğu gibi geri gelecektim. Belki normal bir insan olsa o kazadan kurtulduktan sonra bir daha otobüse tedirgin olur, belki korkar. Dürüst olmak gerekirse ben de hiç böyle bir şey olmadı. Kazadan son anda kurtuldum. Kimisi şans der, ben anne duası diyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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