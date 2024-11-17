Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga - Son Dakika
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Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga

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Ankara'nın Sincan ilçesinde, sosyal medya fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım arasında yaşanan kavga, birbirlerine konum atıp buluşmalarıyla silahlı çatışmaya dönüştü. Silahlı kavgada Şener, Yıldırım'ı bacağından vururken o anları 40 bin kişi sosyal medyada canlı olarak izledi.

17.11.2024 08:24
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, aralarında husumet bulunan Cansum Şener (29) ile Çağlayan Yıldırım isimli sosyal medya fenomenleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla vurarak yaraladı. Olayı sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıkan Yıldırım hastanede tedaviye alınırken, Şener ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde gerçekleşti. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener isimli sosyal medya fenomeni kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yüz yüze görüşmek isteyen iki kadın fenomen, paylaştıkları konumda buluştu. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

ACI İÇERİSİNDE BAĞIRDI

Yıldırım acı içerisinde bağırırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cansum Şener ise beraberinde gelen erkek arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Çağlayan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAVGA ANINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu arada kavgada silahla yaralanan Çağlayan Yıldırım'ın olay anı ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıca ikilinin bir uygulama üzerinden konuşmalarını da gün içerisinde sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüldü.

ŞENER VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden otomobille kaçan Cansum Şener ve erkek arkadaşı, polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Şener'in 80 suç kaydı olduğu ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor

Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Hursit Yavas:
    80 suç kaydı ve dışarıda özgürce yeni suçlar için dolaşıyor üstüne birde yayın yapıyor … 47 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    Bu sosyal medya turkiyede kapatılmalı insanların mahrem,haram,helal birbirine kavuştu turk milleti kadar kötüye kullanan bir ülke daha yok 24 1 Yanıtla
  • serkan keskin:
    norvecte siradan birgun.. 21 0 Yanıtla
  • Fatih .:
    Kafanıza göre adam tutukluyorsunuz. Size dokunmayan bin yılda yaşıyor, 80 suç kaydı ile de 20 0 Yanıtla
  • Talat Ertuğrul:
    Amk benim arabada cam filmi var diye nerdeyse polis beni tutuklayacaktı 18 1 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    kolayı var kapat tiktoku böyle işsizler kalsın ortada. 17 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    böyle cahil millet olursa daha çok tırıvı rı fonemen bozuntuları çoğalır yasaklanmalı 12 0 Yanıtla
  • Fatih Kaleli:
    Dünya kadar malın olcana fındıkkadar olsun arkakapıdan daha iyi cıkarsın 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Kapatın şu tik tok u 5 0 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Ülkedeki insanların para kazanma yöntemlerinin en başında geliyor pazarlama... Medya da bunu pohpohluyor ki baş sahiplerinin planları işlemeye devam etsin... 4 1 Yanıtla
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