Ankara\'da Hurdacılar Sitesi\'nde çıkan yangının nedeni belli oldu, gözaltına alınan 5 kişiden 1\'i tutuklandı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde çıkan ve 16 saat süren yangın sonucu 9 iş yeri kül oldu. Yangının, yabancı uyruklu 5 kişinin bakır kabloları plastiğinden ayırmak için yaktığı ateş nedeniyle çıktığı belirtildi. Görgü tanıkları tarafından teşhis edilen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı.

TOPLAM 9 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ

Ankara İvedikköy Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde, geri dönüşüm firmasına ait açık alanda dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale etti. Alevler 16 saat sonra söndürüldü. İlk tespitlere göre bölgede bulunan 9 iş yeri kül oldu.

YAKALANAN 5 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Yangının, yabancı uyruklu 5 kişinin bakır kabloları plastikten ayırmak isterken yaktıkları ateşin neden olduğu ileri sürüldü. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 18 yaşından küçük olan A.F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.F.E.'nin ifadesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından alındı. A.F.E. ifadesinin ardından sevk edildiği Ankara 9'uncu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 4 kişinin ise işlemleri devam ediyor.