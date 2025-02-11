Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik - Son Dakika
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Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Serpil Altınok Dereci adlı şizofreni hastası kadın, çocukları Afra Sümeyye ve Muhammet Ali Dereci'yi bileklerini keserek öldürdü. Baba Mehmet Dereci, eşinin son 2 aydır 'Beni takip ediyorlar, bizi öldürecekler' dediğini ve tedavi olmayı reddettiğini belirtti. Olaydan bir gün önce hastaneye götürmeyi planladıklarını ancak yetişemediklerini söyledi.

11.02.2025 14:02
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Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde dün, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci, bedensel engelli olan Muhammet Ali Dereci ile A.B.D.'nin (12), bileklerini bıçakla kesti. Afra Sümeyye ve Muhammet Ali hayatını kaybederken yaralı A.B.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BİRİLERİ BENİ TAKİP EDİYORDU"

Olayın ardından gözaltına alınan Serpil Altınok Dereci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Serpil Altınok Dereci, polisteki ilk ifadesinde birilerinin kendisini takip ve tehdit ettiğini söyledi. Hastanede tedavisi süren A.B.D.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi
Anne Serpil Altınok Dereci

"1 GÜN ÖNCE HASTANEYE GÖTÜRECEKTİK, YETİŞEMEDİK"

Markette muhasebeci olan baba Mehmet Dereci, Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çocuklarının otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken büyük üzüntü yaşadı. Dereci, eşinin tedaviyi reddettiğini belirterek, "Hiç kimse bunu tahmin edemez, bilemez, düşünemez. Her insanda olduğu gibi tabii ki onda da sinir vardı, atakları vardı. Daha önceden bekarlık döneminde bir tedavi süreci olmuş. Evlendikten sonra tabii süreç olmadı. Ara ara atakları oluyordu bağırma, çığlık; ben sarılıp sakinleştirmeye çalışıyordum. Çünkü benim 3 tane çocuğum var. Ama tabii ki bu denli olabileceğini kimse düşünemez. Ben yine de ona tedavi olmasını rica ettim, kabullenmedi. Zorla götürmeyi düşündüm. Bu sefer 'ters teper' diye yapamadım. Ama ben onu kendim tedavi etmeye çalıştım, kabul etmeyince. Çok ağır bir şey değildi o zaman ama ilerlememesini istedim, daha kötü olmamasını istedim. Ama işte bilemedik. Son 2 aydır 'beni takip ediyorlar, bizi öldürecekler' diyordu. Böyle şeylerin olmadığını söylüyordum, 'karakola gidelim' dedim. Ben anladım, olaydan bir gün önce hastaneye götürecektik biz bunu ama yetişemedik. Allah bize sabırlar versin. Çocuklarım cennette" dedi.

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

"ÇOCUKLARINIZI ÜZMEYİN, ONLARLA VAKİT GEÇİRİN"

Mehmet Dereci, olaydan büyük kızının yaralı haldeyken kendisini aramasıyla haberi olduğunu söyleyerek, "İşteydim büyük kızım aradı; 'baba yetiş' yetişemedim. Dedim ki 'kızım kapıyı aç komşulardan yardım iste.' Kapattım, anında ambulansı, polisi, yakınlarımızı aradık; yetişemedik. Kader Allah böyle imtihan ediyor. Kaderin önüne geçemeyiz. Yapacak bir şey yok, teslim oldum. Benim söylemek istediğim son şey şu; çocuklarınızı üzmeyin, onlarla vakit geçirin, onlara vakit ayırın, el işi için çocuklarınızdan uzak durmayın, evinize erken gidin, ailenize vakit ayırın" diye konuştu.

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

"ARTIK BURADA YAŞAYAMAYIZ"

Mehmet Dereci, büyük kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatarak, "Perşembe günü İstanbul'a sevk ettireceğiz. Çünkü burada daha yaşayamayız, o da yaşayamaz. Kızımla sırt sırta verip bu işin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
Kaynak: DHA

Mehmet Dereci, Psikoloji, şizofreni, Keçiören, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    rabbim senin yardımcın olsun kardeşim rabbim acını dindirsin inşallah Allah rahmet eylesin evlatlarına 164 0 Yanıtla
  • stanciu george:
    kuzularım benim rabbim sizleri cennetinde misafir etsin inşallah zor bır durum baba ıcın de Allah yardım etsın ne dıyelım keske olmasaydı 88 1 Yanıtla
  • şakir:
    2025 yılı aıle yılı ılan edılmıstı ıste sonucları 14 43 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Toplumda o kadar çok sizofren varki.Tedaviyi reddedip ben hasta filan değilim diyorlar. Allah onlara şifa versin,yakınlarına sabir. 39 0 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    hasta biriyle evlen hasta biriyle evlenip üç çocuk yapıp başbaşa bırak o çocukları ve evlenirkende o kadar sağlık raporları alıyor belediye neden psikilojik belge istemiyorlar 16 10 Yanıtla
  • kenan sar:
    acaba 2 kızı dün öldürülen biri bugün kamraya nasıl böyle konuşabilir. 7 12 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç:
    Şizofreni hastasından nasıl sağlıklı karar almasını bekliyorsun, doktora götürmek zor mu ? Doktora söyleseydin doktor zorunlu olarak alırdı tedaviye. Bu kader değil bence ,görünen köy misali. Allah rahmet eylesin o çocuklara 6 1 Yanıtla
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