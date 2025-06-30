Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı

Arizona'nın Phoenix kentinde, annesi ölen ve günlerce evde yiyecek-su olmadan yalnız kalan yeni doğan bir bebek, polisler tarafından son anda kurtarıldı. Doktorlar, polislerin bebeği o anda bulmasaydı hayatını kaybedebileceğini söyledi.

Polisler, komşuların annesini birkaç gündür görmedikleri ve endişelendikleri ihbarı üzerine evde inceleme yaptı. Eve geldiklerinde içeriden ses gelmeyince kapıyı kırdılar.

Evin içinde, annesinin cansız bedeniyle birlikte, battaniyeye sarılı minik bir bebek yatıyordu. Bebek çok kötü durumdaydı, susuz ve aç kalmıştı, hayata tutunmaya çalışıyordu.

Bir polis memuru, bebeği bebek arabasına koydu. Ardından sağlık ekipleri bebeğe müdahale etti ve hayati önem taşıyan bakım sağladı.

Phoenix Polisi, "Evde annenin hayatını kaybettiğini ve bebeğin çok kötü susuz kalmış halde hayatta olduğunu gördük. Bebek kritik durumda hastaneye kaldırıldı" dedi.

Polisler, bebeğin çok zayıf düştüğünü ve durumunun şimdi çok daha iyi olduğunu, hayatta kalmasının beklendiğini açıkladı.

Polis yetkilileri, evin penceresinden baktıklarında içeride hareketsiz duran bir kadın gördüklerini söyledi. Anne evde ölmüştü, bebek ise annesinin yanındaki yatakta kıvrılmış haldeydi.

Phoenix Polis Sözcüsü Brian Bower, "Polis memurları hızlı hareket etmeseydi, bebek hayatta kalamayabilirdi. Komşuların durumu fark edip polisi çağırması da çok önemliydi" dedi.

Şu anda bebek Çocuk Koruma Kurumu tarafından bakılıyor ve polis annenin ölüm sebebini araştırıyor.

Bu olay, İspanya'nın Madrid kentinde yeni doğan bir bebeğin vahşice öldürülüp kafasının kesildiği korkunç olayın ardından yaşandı. Bebeğin canlı doğduğu ve sadece 5 günlükken öldürüldüğü doğrulandı. Bebeğin kalıntıları birkaç plastik poşette bir geri dönüşüm merkezinde bulundu.

İspanyol polisi olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve bilgi verenlerin ortaya çıkmasını bekliyor.