Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması - Son Dakika
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Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması

Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması

Samsun'da cenaze evinde annesi 44 yaşındaki Melek Baştürk'ü 5 kurşun sıkarak öldüren 16 yaşındaki V.S.K'nin görülen davadaki ifadeleri şoke etti. Olayın öncesinde annesiyle tartıştıklarını belirten zanlı, "Annem bu sırada çantasından silah çıkardı ve bana doğrulttu. Elinden almaya çalıştım, arbede oldu. Silah benim elimdeydi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Annemi koltukta vurulmuş halde görünce sinir krizi geçirdim" dedi.

08.07.2024 15:31
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Samsun'un Ayvacık İlçesi'nde 1996 yılında başkasıyla resmi nikahlı olan Kenan K., Melek Baştürk'ü kaçırıp dini nikah kıydı. Çift, 2021'de ise anlaşamadıkları gerekçesiyle ayrıldı. Bir süre sonra Baştürk, tanıştığı N.T. ile dini nikah kıydı. Melek Baştürk, N.T.'nin yanına yerleşmek istedi. Bunu öğrenen Kenan K. ile Baştürk tartıştı. Melek Baştürk, 19 Temmuz 2023'te sözlü şiddete maruz kaldığı iddiasıyla emniyete gidip, uzaklaştırma kararı talep etti.

"BU ADAM BANA BİR HİLE YAPACAK"

27 Temmuz günü Melek Baştürk, kızı Ö.A. (21) ile birlikte Kenan K.'nin yaşamını yitiren üvey kardeşi Celal K.'nin cenazesine gitti. Melek Baştürk dini nikahlı olduğu N.T.'ye, "Yine bir plan var bakalım. Kenan K. yüz kere aradı, bu adam bana bir hile yapacak" mesajını attı. N.T. ise kızı Ö.A.'nın yanından ayrılmaması konusunda Baştürk'e telkinde bulundu.

ANNESİNE MUTFAKTA 5 KURŞUN

Baştürk ile Kenan K.'nin çocukları V.S.K., otomobille annesinin bulunduğu cenaze evine geldi. V.S.K., tartıştığı annesini cenaze evinin mutfağında tabancayla ateş edip, 5 kurşunla vurarak öldürdü. V.S.K., aynı gün jandarmaya gidip teslim oldu. Karakola giden Kenan K. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 şüpheliden V.S.K. tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddiana hazırlandı. İddianamede, V.S.K. hakkında 'Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet, babası Kenan K. ile kendisini rahatsızlandığı sırada hastaneye götüren iş ortağı H.A.U. (59) hakkında ise 'Azmettirme' ile 'Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"KENDİSİNİ SUÇTAN KURTARMAYA YÖNELİK OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR"

İddianamede, "V.S.K.'nin annesini öldürme motivasyonuna babasının azmettirmesi sonucu ulaştığının değerlendirildiği, olay günü Celal K.'nin cenazesinin defnedilmesi, Kenan K.'nin kardeşinin cenazesi esnasında rahatsızlanmasının hayatın olağan akışına uygun olması, Kenan'ın rahatsızlandığı bahanesiyle Ö.A.'nin annesinin yanından uzaklaştırılması, N.T. ile Melek arasındaki yazışmalar karşısında Kenan K.'nin rahatsızlandığını öne sürerek hem kızı Ö.A.'yı yanına çektiğinin, hem de kendisini suçtan kurtarmaya çalıştığının ve cinayeti yukarıda anlatıldığı şekilde bir plan dahilinde V.S.K.'ye işlettiğinin, bu doğrultuda harekete geçen V.S.K.'nin planın icrasına sadık kalıp, eylemini kararlılıkla sürdürdüğünün, bu şekilde eylemin tasarlanarak işlendiğinin değerlendirildiği, bu suretle V.S.K.'nin atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmakta" ifadeleri de yer aldı.

SAVCILIKTAKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Kenan K. ve Melek Baştürk'ün kızı Ö.A.'nın savcılıkta verdiği ifadede, "Annem, babamın kendisini zorla eve götürmeye çalıştığını, babamın kendisini öldüreceğini düşündüğünü belirterek, müracaatta bulundu ve uzaklaştırma kararı talep etti. Dükkan önünde beklerken V.S.K. bana, 'Babam annemin kafasına mermi sıkmamı söyledi, ara sokakta bulsaydım sıkacaktım' dedi. Ardından evlere dağıldık" derken, duruşmada verdiği ifadede ise "Savcılıkta alınan beyanlarımı kabul etmiyorum. N.T.'nin baskısı ve etkisiyle verilmiştir" diye konuştu.

"BABAMIN YANINA GİDİYORUZ DEDİM"

Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık V.S.K., "Annemin yanına odaya girdim, biriyle telefonda görüşüyordu. N.T. ile görüştüğünü düşündüm ve 'Sen hala o adamla mı görüşüyorsun?' deyip, telefonunu istedim. O da bana 'Kiminle istersem görüşürüm, defol git sana mı soracağım' dedi. Kolundan tutup, 'Babamın yanına hastaneye gidiyoruz' dedim, o da beni itti. Annem bu sırada çantasından silah çıkardı ve bana doğrulttu. Elinden almaya çalıştım, arbede oldu. Silah benim elimdeydi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Annemi koltukta vurulmuş halde görünce sinir krizi geçirdim. Ne yaptığımı bilmez şekilde camiye kadar kaçtım. Orada beni Y.U. görüp, babamın arkadaşına haber vermiş. Beni olduğum yerden alıp, jandarmaya götürdüler. Bana kimse yardım etmedi, azmettirmedi. Diğer sanıkların olayla ilgisi yoktur" dedi.

"MELEK'İ ÖLDÜRTMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Duruşmada savunma yapan ve tutuksuz sanık Kenan K., "Biz hastaneye gidip geldikten sonra bir kalabalık gördüm. Jandarma bana eşimin vurulduğunu söyledi, olaydan da bu şekilde haberim oldu. Oğlum benim aracımı nasıl aldı bilmiyorum. Ben eşimle N.T. arasında gönül ilişkisi olduğunu olay yaşanana kadar bilmiyordum. Kimse bana böyle bir olaydan bahsetmedi. Eşim benim için uzaklaştırma kararı alınca N.T.'yi aradım. Eşimin, İzmir'den gelince geçimsizlik yaptığını söyledim. Onunla veya başka biriyle görüşüp görüşmediğini söylediğimde ise "Sen benim ağabeyimsin, o da benim bacım" deyip, çocuklarının üzerine yemin etti. Ben varlıklı biriyim. iddianamede yazıldığı gibi bir kısım araba vesaire sahiplenmek için Melek'i öldürtmem söz konusu değil. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanık ve sanıkları dinledikten sonra duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Ayvacık, Sözler, Samsun, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat keser: böyle evlat olmaz olsun! 3 1 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: Hayırlı evlat.. 3 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması - Son Dakika
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