Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Geniş Video İzle

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı otel inşaatında yangın çıktı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangında mahsur kalan 4 işçinin kurtarıldığını açıkladı.

27.01.2025 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 12 katlı bir otel inşaatından alevler yükseldi. Yangın nedeniyle mahsur kalan 4 işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı

12 KATLI OTEL İNŞAATINDA YANGIN

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı

MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangında mahsur kalan 4 işçinin kurtarıldığını açıkladı. Yangının kaynak makinesinden çıktığı öğrenildi. Alevler ekiplerin çalışmasının ardından söndürüldü.

Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA GELDİ

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer inşaat malzemeleri ile yatak gibi eski eşyaların yandığını ifade etti. Otelde onarım yapıldığını anlatan Ürkmezer, "4 kişi vardı kurtarıldı, şu an içeride kimse yok. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Burası daha önce otel ve konut olarak kullanılmış. Otele çevrilerek, onarım yapılıyormuş. Zeminle birlikte 10 katlı bir yer. İki bloktan oluşuyor, yangın iki bloğa da sıçramış. Sadece 3 kişi dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi. Yangının çevresindeki binaları tehdit eden bir durum ya da tahliye söz konusu değil." diye konuştu.

İşte olay yerinden fotoğraflar:

Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı
Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı
Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı
Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı
Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı
Antalya\'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Osman Tarık Özçelik, 3-sayfa, Antalya, İnşaat, Güncel, Alanya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Apple User:
    chpli belediyelere operasyon mu çekiliyor acaba? 49 30 Yanıtla
  • Firdevss null:
    kesinlikle birileri bir şeyleri bilerek yapıyor. 64 10 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    ekepe teşkilatı işbaşında ! 40 30 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    bu kadarı tesadüf mü 56 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ülkenin başına kara bulutlar çöktü 49 2 Yanıtla
  • murat atmaca:
    la gardaş ne oluyor,,,, yangın yangın,, Allah yardımcılari olsun 36 1 Yanıtla
  • Nis Ard:
    2025 dünya da yangın ile başladı 29 0 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    Sabotaj mı acaba 23 1 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Antalya belediyesi de şihape ye ait. Fakat burda eğitimemiş işçiler veya Kazasen Gaz Borusunu kesmiş veya dozerle çarpmış ola bilir. Biz şihapeliler gibi iftiraçi değiliz. 4 13 Yanıtla
    Apple User:
    sekürü sipçi şihipi ne la 1 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:06 IBAN’a para atarken dikkat Artık yeni şart aranacak IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:17 Amerikalılar Çin’in son hamlesiyle servet kaybetti Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:57:02. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.