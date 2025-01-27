Antalya\'da 12 katlı otel inşaatında yangın

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 12 katlı bir otel inşaatından alevler yükseldi. Yangın nedeniyle mahsur kalan 4 işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

12 KATLI OTEL İNŞAATINDA YANGIN

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangında mahsur kalan 4 işçinin kurtarıldığını açıkladı. Yangının kaynak makinesinden çıktığı öğrenildi. Alevler ekiplerin çalışmasının ardından söndürüldü.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA GELDİ

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer inşaat malzemeleri ile yatak gibi eski eşyaların yandığını ifade etti. Otelde onarım yapıldığını anlatan Ürkmezer, "4 kişi vardı kurtarıldı, şu an içeride kimse yok. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Burası daha önce otel ve konut olarak kullanılmış. Otele çevrilerek, onarım yapılıyormuş. Zeminle birlikte 10 katlı bir yer. İki bloktan oluşuyor, yangın iki bloğa da sıçramış. Sadece 3 kişi dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi. Yangının çevresindeki binaları tehdit eden bir durum ya da tahliye söz konusu değil." diye konuştu.

İşte olay yerinden fotoğraflar: