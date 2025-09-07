Antalya\'da Düşme Sonucu Ölüm

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Göçerler Mahallesi 5327 Sokak'ta bulunan bir müstakil evde ikamet eden Davut Esener (79) dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte dışarıda yemek yedikten sonra eve gitmek üzere ayrıldı.

Davut Esener

KOMŞULARI GÜRÜLTÜYÜ "MAMA KABI DEVRİLDİ" ZANNETTİ

Aynı zamanda bir hayvansever derneğinin de faaliyet gösterdiği müstakil ikamete gelen Esener henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek merdivenden düştü. Gürültüyü duyan komşuları dışarı baktığında ilk başta merdiven kenarında bulunan kedi ve köpek mamalarının devrildiğini düşündü.

YAŞLI ADAMIN SABAH MERDİVENDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sabah olduğunda dışarıya çıkan komşuları merdiven basamağında Davut Esener'i hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Davut Esener'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ RAPORU SÖYLEYECEK

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Esener'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tabutun cenaze aracına taşınması sırasında Esener'in bakımını yaptığı sokak köpeği ise ekiplerin çalışması sırasında bölgeden ayrılmadı.