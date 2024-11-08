Antalya'da Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya'da bir sürücünün çarptığı yaya, ardından kaçan araçlar tarafından da sürüklendi. Sürücü gözaltında.

08.11.2024 11:16
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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında bir sürücünün çarptığı yayaya ardından farklı araçlar çarparak kaçtı. Yayaya çarpan ve gözaltına alınan ilk aracın sürücüsünün ise 5 yıldızlı otelde mesai arkadaşı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, jandarma olay yerinde farklı araçlara ait olduğu tespit edilen kanlı araç parçaları buldu. Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Çenger Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolunda yayanın feci şekilde hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Mücahit Muhammet Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, hayatını kaybeden yayanın üzerinden çok sayıda aracın geçtiği ve yaklaşık 90 metre sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybettiği tespit ederken, Mücahit Muhammet Uslu'ya ilk çarpan ve kaza yerinde bulunan 07 BCL 754 plakalı aracın sürücüsü Ö.D.G'yi gözaltına aldı.

Araçların üzerinden geçtiği yaya hayatını kaybetti, kazaya karışan aracın biri mesai arkadaşı çıktı

MESAİ ARKADAŞI ÇIKTI

Kazada yaşamını yitiren Mücahit Muhammet Uslu ve sürücü Ö.D.G.'nin Okurcalar Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde çalıştıkları; Uslu'nun Teknik Servis, Güzel'in ise kat şefi olarak görev yaptığı ve 4 yıldır tanıştıkları öğrenildi. Kazanın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Ö.D.G., jandarmadaki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

Araçların üzerinden geçtiği yaya hayatını kaybetti, kazaya karışan aracın biri mesai arkadaşı çıktı

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Ö.D.G.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, Mücahit Muhammet Uslu ile aynı otelde çalıştığını ve tanıştıklarını, olay gecesi Manavgat'tan Avsallar'a giderken kendisine otomobiliyle selektör yaptığını belirtti. Olay yerine geldiğinde yolun karanlık olması nedeniyle bir şey görmediğini belirten Ö.D.G., çarpma sesi gelmesi üzerine durup aracından indiğinde ayakta bir şahıs gördüğünü, arkadan gelen araçların bu şahsa çarparak sürüklediğini kendisinin öldürmediğini söylediği öğrenildi. Ö.D.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatırken kaza bölgesinde farklı araçlara ait kanlı araç parçalarına el konuldu. Jandarma yaya çarpıp kaçan araçların bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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