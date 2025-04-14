Antalya\'da Gazze\'ye Destek Yürüyüşü

Antalya'da üniversite öğrencileri tarafından Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek amacıyla Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tarafından STK'ların da katılımıyla yürüyüş düzenlendi. 'Doğu Türkistan'da Zulüm Var Ey İnsan!' ve 'Filistin Özgür Olana Dek Mücadele Devam Edecek!' yazılı pankart açan grup Akdeniz Üniversitesi Camii'nden başlayarak ve rektörlük binasına kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca katılımcılar "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz', 'Akdeniz'den Gazze'ye direnişe bin selam' sloganları attı. Yürüyüşün sonunda yapılan basın açıklamasında konuşan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Recep İmaç, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye, Hiroşima saldırılarında atılan bombaların 7 katından fazla bomba atıldığını belirtti.

"İnsanlık tükeniyor"

17 Ocak tarihinde Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan ateşkes kararının, tüm uluslararası kararlara rağmen, İsrail'in tanımadığını ve saldırılarına devam ettiğini söyleyen İmeç, "Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. İsrail'in zulümleri yüzbinlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto edilirken, ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. İnsanlık tükeniyor. Ama Gazze'de direniş tükenmiyor. Unutulmamalıdır ki boykot dediğimiz zalime karşı yapılır, her avuç toprağında şüheda taşıyan vatanımız için değil" dedi. - ANTALYA