Antalya'da Kayalıklarda Ceset Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Kayalıklarda Ceset Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kayalıklarda kol, bacak ve baş kısımları bulunmayan bir ceset bulundu. İlk incelemelere göre cesedin yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirlendi. Cesedin denizde bulunma süresi ve eksik kısımları nedeniyle, daha önce Kıbrıs açıklarında batan göçmen teknesi ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

21.06.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kayalıklarda bir ceset bulundu. Kol, bacak ve baş kısımları bulunmayan kimliği belirsiz şahsın ilk incelemelere göre yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirlendi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu mevkiinde meydana geldi. Amatör dalgıçlık yapan ve yüzmek için denize giren bir vatandaş, yapay şelalenin denize döküldüğü noktadaki kayalıklarda insan vücuduna benzer bir cisim fark etti. Kayalık alana yaklaşan ve cismi inceleyen vatandaş, yayılan kökü koku sonrası deniz polisi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği belirsiz cesedi yüzer sedye ile bota alarak Yat Limanı'na getirdi.

Sahile vuran cesetlerle bağlantısı araştırılıyor

Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu tahmin edilen ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin denizde bulunma süresi ile eksik kısımları olması nedeniyle geçtiğimiz aylarda Kıbrıs açıklarında batan göçmen teknesi ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Göçmen, Kıbrıs, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kayalıklarda Ceset Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 Fenerbahçeliler öfkeli Trabzonspor, Ozan Tufan’la anlaştı Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
14:59 İstanbul’da ne kadar yabancı yaşıyor İmamoğlu’nun verdiği rakam ile Göç İdaresi’nin verdiği rakam arasında uçurum var İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin verdiği rakam arasında uçurum var
14:32 Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman olan Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
13:59 Doğum teşvik paketi geliyor Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
16:13 Batshuayi’nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
15:58 Kanarya ilk transferini yaptı Fenerbahçe’de 2 imza birden Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden
15:12 Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:21 Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 16:38:34. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kayalıklarda Ceset Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement