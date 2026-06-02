CHP'ye rüşvet soruşturmasında yetki Ankara'ya devredildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Kararda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 5 milletvekili yönünden değerlendirme yapılması istendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verildi. Dosyada, İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek "rüşvet vermek" suçlamasıyla şüpheli olarak yer aldı. Kararda, haklarında iddiada bulunulan parlamenterler ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı olarak sıralandı.

Soruşturma alanının ayrı ve özel yetki kapsamına girdiği anlaşıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında alınan beyanlar, temin edilen HTS/baz kayıtları ve dosyaya sonradan giren bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Dosyada; başlangıçta Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediye ile irtibatlı kişi ve şirket faaliyetleri etrafında yürütülen soruşturma konusunun, ilerleyen aşamada 2024 yerel seçimleri öncesinde Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi süreciyle bağlantılı olarak ayrı bir soruşturma alanına dönüştüğü kaydedildi.

Soruşturmada; CHP Genel Merkezi'nde görevli veya CHP çatısı altında siyasi faaliyette bulunan bazı kişiler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bazı şahıslara para verilmesi veya verdirilmesi, adaylık sürecinin maddi menfaat teminiyle ilişkilendirilmesi, bu kapsamda rüşvet, nüfuz ticareti, siyasi parti finansmanı mevzuatına aykırılık ve bağlantılı suçlar yönünden değerlendirme yapılmasını gerektiren ayrı ve özel yetki kapsamına giren bir soruşturma alanının oluştuğu ifade edildi.

Beyanlar ve HTS kayıtları değerlendirildi

Mustafa Gökhan Böcek'in 2 Mayıs, 10 Mayıs, 15 Mayıs ve 22 Mayıs 2026 tarihli beyanları ile Muhittin Böcek'in 11 Mayıs, 16 Mayıs ve 23 Mayıs 2026 tarihli beyanlarının incelendiği dosyada; ayrıca HTS/baz inceleme tutanakları, Muhittin Böcek ile bazı parlamenterler arasındaki irtibat tablosu ve ham HTS veri setinin birlikte değerlendirildiği bildirildi. Mustafa Gökhan Böcek'in beyanlarında, 2024 yerel seçimleri öncesinde babası Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilmesi sürecinde Veli Ağbaba tarafından internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden arandığını, kendisine Özgür Özel'in talimatıyla hareket edildiğinin söylendiğini, başlangıçta 30 milyon TL para talep edildiğini, bu tutarın euro karşılığı dikkate alınarak 1 milyon euroya tamamlanmasının istendiğini ileri sürdüğü kaydedildi. Soruşturma dosyasında, Mustafa Gökhan Böcek'in söz konusu talebi babası Muhittin Böcek'e aktardığını, Muhittin Böcek'in de "gereğini yap" şeklinde cevap verdiğini beyan ettiği belirtildi.

"1 milyon euroyu bu kişiye mi bırakacağım" beyanı kararda yer aldı

Mustafa Gökhan Böcek'in devam eden beyanlarında, söz konusu parayı Antalya'daki esnaf ve iş insanlarından nakit olarak temin ettiğini, parayı siyah bir sırt çantasına koyarak Ankara'ya götürdüğünü ifade ettiği aktarıldı. Kararda, Böcek'in 9 Ocak 2024 tarihinde eşi Zuhal Böcek ile birlikte Ankara'ya gittiğini, Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne intikal ettiğini, burada Veli Ağbaba'nın yönlendirdiğini belirten bir şahıs tarafından karşılandığını beyan ettiği kaydedildi. Böcek'in beyanında, bu şahsın Veli Ağbaba'yı telefonla aradığını, kendisinin de telefon üzerinden Veli Ağbaba ile konuşarak "1 milyon euroyu bu kişiye mi bırakacağım" dediğini, Veli Ağbaba'nın "evet" demesi üzerine parayı bu şahsa teslim ettiğini ifade ettiği belirtildi.

Mustafa Gökhan Böcek'in daha sonraki ek beyanında, parayı teslim ettiği şahsın avukatı vasıtasıyla sosyal medya üzerinden gösterilen fotoğraflardan hareketle E.C. olduğunu değerlendirdiğini, E.C. isimli kişiye Veli Ağbaba'ya ulaştırılmak üzere 1 milyon euro parayı bizzat teslim ettiğini, bu şahısla olay öncesinde veya sonrasında başka bir irtibatı olmadığını beyan ettiği bildirildi.

Muhittin Böcek'in beyanları da dosyada yer aldı

Soruşturmada, Muhittin Böcek'in alınan beyanlarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim sürecinde parti genel merkezinin maddi ve manevi talepleri olabileceği yönünde açıklamalarda bulunduğunu, kendisinin de seçim sürecindeki maddi taleplerle ilgilenmesi için oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e "gereğini yap" dediğini beyan ettiği belirtildi. Muhittin Böcek'in, Gökhan Böcek'in kendisine Veli Ağbaba tarafından Özgür Özel'in talebi üzerine 1 milyon euro istendiğini söylediğini, kendisinin de Gökhan'a "sen gereğini yap" dediğini ifade ettiği kaydedildi.

Muhittin Böcek'in daha sonraki beyanlarında Gökhan Böcek'in 10 Ocak 2024 tarihinde Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne para götürmüş olabileceğini, kendisinin para tesliminin ayrıntılarını doğrudan bilmediğini, ancak daha önce Gökhan'a bu yöndeki taleplerin karşılanması hususunda talimat verdiğini kabul ettiği aktarıldı. Ayrıca Böcek'in, siyasi partilere seçim yardımı niteliğinde verilen maddi desteklerin resmi kayda bağlanmasının uygulamada olağan olmadığını bildiğini ifade ettiği belirtildi.

HTS kayıtlarında CHP Genel Merkezi hattı

Soruşturma dosyasında, HTS ve baz verileri yönünden yapılan değerlendirmede, Mustafa Gökhan Böcek ile Muhittin Böcek'in 10 Ocak 2024 tarihi saat 11.31 sıralarında Ankara JW Marriott Otel çevresinde aynı baz alanında göründükleri belirtildi. Bu zaman diliminin, Mustafa Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne giderek parayı teslim ettiğini beyan ettiği zaman aralığından hemen önceye denk geldiği kaydedildi.

Muhittin Böcek'in HTS raporuna yansıyan karşı baz hareketleri incelendiğinde, 8 Ocak 2024 saat 23.03'te Muhittin Böcek tarafından Ali Mahir Başarır'ın arandığı, 10 Ocak 2024 saat 11.34'te yine Muhittin Böcek tarafından Ali Mahir Başarır'ın arandığı, 10 Ocak 2024 saat 13.59'da ise bu defa Ali Mahir Başarır'ın CHP Genel Merkezi baz alanında göründüğü sırada Muhittin Böcek'i aradığı belirtildi. Kararda, bu iletişimlerin Mustafa Gökhan Böcek'in para teslimi iddiasının bulunduğu zaman aralığıyla örtüştüğü ifade edildi. Ham HTS veri setinde ayrıca 10 Ocak 2024 saat 13.20 ve 13.23 sıralarında Umut Akdoğan ile Muhittin Böcek arasında CHP Genel Merkezi karşı bazlı çift yönlü iletişim bulunduğu, Mustafa Erdem'in aynı gün hem Mustafa Gökhan Böcek hem de Muhittin Böcek ile temaslarının olduğu, Cavit Arı ile 9 Ocak ve 10 Ocak 2024 tarihlerinde Mustafa Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek arasında olay öncesi ve sonrasına denk gelen görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Kararda, bu hususların CHP Genel Merkezi çevresinde gerçekleştiği iddia edilen para teslimi olayının yalnızca Mustafa Gökhan Böcek ile teslim alan kişi arasında sınırlı kalmayıp, TBMM üyesi bazı kişiler yönünden de bilgi, koordinasyon, teyit veya iştirak ihtimalinin araştırılmasını zorunlu kıldığı değerlendirildi.

Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

Soruşturma kapsamında, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine ait olduğu hatırlatıldı. Bu düzenlemenin milletvekilleri hakkındaki soruşturmalarda şahsa bağlı özel ve münhasır bir yetki kuralı olduğu belirtilen kararda, suçun işlendiği iddia edilen yer veya delillerin bir kısmının Antalya'da bulunmasının, TBMM üyesi kişiler yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı yürütmesine hukuki imkan sağlamadığı ifade edildi. Somut olay bakımından iddia edilen para tesliminin CHP Genel Merkezi'nde, yani Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleştiği, milletvekilleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen telefon trafiğinin de önemli bölümünün Ankara/CHP Genel Merkezi hattıyla irtibatlı olduğu belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak CHP Genel Merkezi'nde veya CHP Genel Merkezi irtibatlı kişiler aracılığıyla para talep edilmesi, para verilmesi, paranın teslim alınması, teslimin teyit edilmesi ve TBMM üyesi kişilerin eylemle irtibatının araştırılmasını gerektiren kısım yönünden yetkisizlik kararı verdi. Dosyanın Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem, Cavit Arı, Özgür Özel ve soruşturma sırasında tespit edilecek diğer TBMM üyeleri yönünden değerlendirme yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasındaki, yetkisizlik kararının kapsamı dışında kalan ve milletvekilleriyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddiasından bağımsız bulunan diğer eylem ve kişiler yönünden soruşturmanın ayrıca yürütülmesine, gerektiğinde tefrik edilmesine karar verildi. - ANTALYA