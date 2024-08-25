Antalya'da turistlerin su savaşına katılan şoföre cezai işlem - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da turistlerin su savaşına katılan şoföre cezai işlem

Geniş Video İzle

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şoför, turistlerin su savaşına katılmak için yerinden kalkınca otomobile çarparak şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Şoför hakkında insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan cezai işlem uygulandı ve sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

25.08.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kovayla turistlerin su savaşına katılma hevesi başına büyük iş açtı

Sürücü hakkında insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan cezai işlem uygulandı

Sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alınarak şahıs araç kullanmaktan men edildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde şoför turistlerin su savaşına katılmak için yerinden kalkınca, içerisinde 20'den fazla kişiyle geriye hareket ederek otomobile çarpıp son anda şarampole yuvarlanmaktan kurtulan safari otobüsüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, 2 Temmuz 2024 tarihinde Sapadere Mahallesi'nde meydana geldi. Safari turundaki gezide üstü açık otobüslerdeki turistler, eğimli rampa olan yolda birbirine oyuncak tabancalarla su sıktı. Bu sırada şoför A. Y., sürücü koltuğundan kalkıp yanındaki kovayla yolcuları ıslatmaya çalıştı. Ancak şoför el frenini çekmeyi unuttuğu içerisinden 20'den fazla kişinin bulunduğu otobüs, geri gitmeye başladı. Şoför tekrar yerine geçmeye çalıştığı sırada otobüs, arkadaki otomobile çarparak durup, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Turistler ile otomobildekilerin panik yaşadığı kazada, iki araçta da hasar oluştu.

Kaza, otobüsteki bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki otobüsün yolda yan yana durduğu, bu sırada turistlerin su savaşı oyunu oynadığı yer aldı. Şoförün koltuğundan kalkıp kovayla su fırlattığı sırada otobüsün geriye kayıp, arkasındaki otomobile çarptığı görüntülere yansıdı.

Jandarma

Görüntülerin yayılmasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Harekete geçen ekipler, safari otobüsü şoförü A. Y., hakkında insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Sürücü hakkında sağlık raporu istendi

Alanya Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Araç sürücüsü karakola davet edilmiş, sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 3 bin 600 TL cezai işlem uygulanmıştır. Araç sürücüsünün sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alınarak şahıs araç kullanmaktan men edilmiştir. Ayrıca araç sürücüsü A.Y. sağlık durumunun tespiti, araç kullanmasında sağlık yönünden engel bir halin olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilerek sağlık durumunun tespitine yönelik doktor raporu istenilmiştir" denildi.

Antalya\'da turistlerin su savaşına katılan şoföre cezai işlem
Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, trafik, Alanya, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da turistlerin su savaşına katılan şoföre cezai işlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaz’daki kaçak villa üzerinden İBB’ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaz'daki kaçak villa üzerinden İBB'ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
13:50 Bakan Tunç’a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı?
13:39 Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL’lik su faturasına isyan etti Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti
13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
12:11 Videosu olmasa kimse inanmaz Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 16:48:02. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da turistlerin su savaşına katılan şoföre cezai işlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement